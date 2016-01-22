"الأزمة المالية العالمية" تدق الأبواب.. أسبابها 5 فهل تشفع "العاطفية"؟!

"فوربس": "المركزي الأمريكي" يسعى لزيادة الفائدة وضبابية حول الدولار

تسبب اضطراب "وول ستريت"، الذي تفاقم نتيجة سلسلة من البيانات الضعيفة على مستوى العالم، في تعزيز حالة الركود الاقتصادي التي يستعد له العالم، وسط محاولات من البنك المركزي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة، لتكون نهاية الزيادات المطردة للفائدة على مدى ثلاث سنوات؛ بحسب مراقبين.

وبدأت حالة من الضبابية تنتاب المستثمرين الذين يتساءلون إذا كان أداء الدولار كأفضل العملات الرئيسية سيستمر في 2019، بعدما نزل لأقل مستوى في ستة أيام، الثلاثاء، مع تصفية المراهنات على صعود العملة.

لكن خمس مشكلات، عدّدتها مجلة "فوربس" الأمريكية ووصفتها بالخطيرة، تواجه السوق الراكدة بالفعل؛ مما يرجح احتمالية حدوث حالة من الذعر بين الاقتصاديين حول العالم.

"سكاي نيوز عربية" نقلت المشكلات الخمس عن "فوربس"، والمتمثلة في العديد من العوامل الأساسية السلبية، التي تتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي والتي لا يمكن معالجتها بسهولة أو بسرعة؛ حيث لا يعترف المستثمرون والمستشارون الاقتصاديون بمداولة الأسهم؛ في ظل سوق هابطة بالفعل وهذه واحدة، والثانية والثالثة الديون الحكومية والشركات غير المستقرة التي نشأت نتيجة الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، والرابعة المشاكل القانونية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤثر على "وول ستريت"؛ مشيرة إلى أن الانخفاض الكبير في أداء أسهم الشركات الصغيرة كان من المفترض أن يستفيد من اقتصاد النمو وتلك هي الخامسة.

وذكرت المجلة أنه في الفترة من 1973 وحتى 1974، تطورت فضيحة "ووترغيت" المتعلقة بالرئيس ريتشادر نيكسون إلى مشاكل قانونية، وزاد هذا التطور من المخاوف بشأن أداء الحكومة؛ الأمر الذي ألقى بظلاله على "وول ستريت".

ولا تتوقع "فوربس" أن يساعد تدخل البنك المركزي الأمريكي في حل الأزمة المالية، التي تؤكد الدلائل أن العالم على وشك مواجهتها، وذكرت المجلة أن "معدلات خفض أسعار الفائدة والأموال الوفيرة ساعدت النظام المالي المضطرب في الفترة 2008- 2009؛ لكن "مشاكل الاقتصاد اليوم لا يمكن الشفاء منها، أو حتى تقليصها بمثل هذه الإجراءات".

وأضافت: "في الواقع، القلق يتزايد من أن مثل هذه الإجراءات الآن يمكن أن تزيد من الأداء السلبي للاقتصادات حول العالم".

في ظل هذه الضبابية، توقعت "فوربس" أن تكون "القرارات العاطفية" هي المحرك الرئيسي لدوافع المستثمرين في عمليات الشراء أو البيع.

كما لم تأمل المجلة الأمريكية في أن تحسن الشركات من الأداء الاقتصادي للبورصات العالمية؛ قائلة إن الشركات نفسها سترغب في شراء أسهمها لمواجهة موجات البيع.