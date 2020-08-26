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سلطنة عمان: 84,818 إجمالي الإصابات بكورونا

الكويت: شفاء 504 حالات جديدة من الفيروس

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 84818 إصابة، والوفيات 646، والمتعافين 79409؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93,6%.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية 56؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406، والمنومين في العناية المركزة 148.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 73,906 حالات.

وقالت الوزارة إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان: 84,818 إجمالي الإصابات بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 84818 إصابة، والوفيات 646، والمتعافين 79409؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93,6%.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية 56؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406، والمنومين في العناية المركزة 148.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 73,906 حالات.

وقالت الوزارة إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:41 PM

سلطنة عمان: 84,818 إجمالي الإصابات بكورونا

الكويت: شفاء 504 حالات جديدة من الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 84818 إصابة، والوفيات 646، والمتعافين 79409؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93,6%.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية 56؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406، والمنومين في العناية المركزة 148.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 73,906 حالات.

وقالت الوزارة إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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