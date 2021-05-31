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الأحساء.. القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 7 جرائم بالسلوك الإجرامي ذاته

سطوا على محال تجارية ومنازل.. وبلغت قيمة المسروقات 163 ألف ريال

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر؛ ارتكبوا (7) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته بمحافظة الأحساء.

وتفصيلاً، تمثلت الجرائم في السطو على المحال التجارية والمنازل، والاستيلاء على ما تحويه من مصوغات ذهبية ومقتنيات. وبلغت قيمة المسروقات (163,000) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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الأحساء.. القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 7 جرائم بالسلوك الإجرامي ذاته
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر؛ ارتكبوا (7) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته بمحافظة الأحساء.

وتفصيلاً، تمثلت الجرائم في السطو على المحال التجارية والمنازل، والاستيلاء على ما تحويه من مصوغات ذهبية ومقتنيات. وبلغت قيمة المسروقات (163,000) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
11:35 PM

الأحساء.. القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 7 جرائم بالسلوك الإجرامي ذاته

سطوا على محال تجارية ومنازل.. وبلغت قيمة المسروقات 163 ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر؛ ارتكبوا (7) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته بمحافظة الأحساء.

وتفصيلاً، تمثلت الجرائم في السطو على المحال التجارية والمنازل، والاستيلاء على ما تحويه من مصوغات ذهبية ومقتنيات. وبلغت قيمة المسروقات (163,000) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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