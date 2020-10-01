مدرب المغرب يستعين بـ"إنستغرام" لتبرير استبعاد "حمدالله" من قائمة المنتخب

وسط غياب "أمرابط" عن التشكيلة

قرر مدرب المغرب وحيد خليلوزيتش عدم استدعاء عبد الرزاق حمدالله هداف نادي النصر لتشكيلة أسود الأطلس التي تستعد لخوض مباراتين وديتين أمام السنغال والكونغو الديمقراطية.

ورد البوسني "خليلوزيتش"، بطريقة غير متوقعة، على سؤال أحد الصحفيين، حول سبب عدم استدعاء عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، لقائمة أسود الأطلس، حيث قام بإخراج ورقة مطبوع عليها منشور لنجم النصر الذي أعلن فيه اعتزاله اللعب الدولي على موقع "إنستغرام" في نوفمبر الماضي، عندما كتب "لقد قررت أن أعتزل اللعب دوليًا".

وقد تناقلت وسائل الإعلام المغربية صورة للمدرب البوسني خلال المؤتمر الصحفي وهو يحمل ورقة تظهر منشور حمدالله في نوفمبر 2019.

وواجه "حمدالله" عددًا من المشاكل مع المنتخب المغربي منذ استدعائه قبل كأس إفريقيا 2019 عندما لعب ودية غامبيا وصولاً إلى استبعاده بسبب إصابته بحسب بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم حينها، إلا أن الصحافة المغربية أكدت وجود خلاف بينه وبين زميله فيصل فجر، قبل أن يقوم المدرب البوسني بتأكيد أن مهاجم نادي النصر رفض الانضمام إلى المنتخب على الرغم من نفيه، قبل أن يعلن اعتزاله في ذلك الوقت.

وتم استدعاء منير الحدادي مهاجم نادي إشبيلية ومنتخب إسبانيا السابق لقائمة المنتخب المغربي للمرة الأولى، واستفاد الحدادي، الذي لعب سابقًا لمنتخب إسبانيا، من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجديد بخصوص تغيير المنتخب الوطني، بينما يغيب نور الدين أمرابط لاعب النصر، نظرًا لتأثره بإصابة تعرض لها أواخر الشهر الماضي.

كما عاد أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك والهلال السابق إلى صفوف قائمة المنتخب المغربي بعد غياب عن التشكيلة لوقت طويل، بينما يغيب نور الدين أمرابط لاعب النصر، نظرًا لتأثره بإصابة تعرض لها أواخر الشهر الماضي.