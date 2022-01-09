الأهلي ينتظر موافقة "كارلوس إدواردو".. والنادي الإماراتي يلتزم الصمت

لا زال النادي الأهلي السعودي ينتظر موافقة لاعب فريق شباب أهلي دبي الأول لكرة القدم، البرازيلي "كارلوس إدواردو"، للانضمام لصفوف الفريق الكروي.



وكان الأهلي السعودي -حسب أنباء صحافية- قد اشترط على اللاعب البرازيلي إجراء مخالصة مالية مع نظيره الإماراتي، قبل التوقيع رسميًا، لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل نحو 3 ملايين دولار، كانتقال حر؛ أي دون تبعات مالية مترتبة لإنهاء العقد مع النادي الإماراتي.



ومن المتوقع أن يكون "إدواردو" أحد أهم صفقات الأخضر الجداوي، خلال فترة "الميركاتو الشتوي".