النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"تشهير": السجن والغرامة لـ"ياسر مسلم العروي" إثر تحرشه بامرأة

الأهلي ينتظر موافقة "كارلوس إدواردو".. والنادي الإماراتي يلتزم الصمت

لا زال النادي الأهلي السعودي ينتظر موافقة لاعب فريق شباب أهلي دبي الأول لكرة القدم، البرازيلي "كارلوس إدواردو"، للانضمام لصفوف الفريق الكروي.

وكان الأهلي السعودي -حسب أنباء صحافية- قد اشترط على اللاعب البرازيلي إجراء مخالصة مالية مع نظيره الإماراتي، قبل التوقيع رسميًا، لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل نحو 3 ملايين دولار، كانتقال حر؛ أي دون تبعات مالية مترتبة لإنهاء العقد مع النادي الإماراتي.

ومن المتوقع أن يكون "إدواردو" أحد أهم صفقات الأخضر الجداوي، خلال فترة "الميركاتو الشتوي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي ينتظر موافقة "كارلوس إدواردو".. والنادي الإماراتي يلتزم الصمت
سبق

لا زال النادي الأهلي السعودي ينتظر موافقة لاعب فريق شباب أهلي دبي الأول لكرة القدم، البرازيلي "كارلوس إدواردو"، للانضمام لصفوف الفريق الكروي.

وكان الأهلي السعودي -حسب أنباء صحافية- قد اشترط على اللاعب البرازيلي إجراء مخالصة مالية مع نظيره الإماراتي، قبل التوقيع رسميًا، لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل نحو 3 ملايين دولار، كانتقال حر؛ أي دون تبعات مالية مترتبة لإنهاء العقد مع النادي الإماراتي.

ومن المتوقع أن يكون "إدواردو" أحد أهم صفقات الأخضر الجداوي، خلال فترة "الميركاتو الشتوي".

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
07:13 PM

الأهلي ينتظر موافقة "كارلوس إدواردو".. والنادي الإماراتي يلتزم الصمت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,239

لا زال النادي الأهلي السعودي ينتظر موافقة لاعب فريق شباب أهلي دبي الأول لكرة القدم، البرازيلي "كارلوس إدواردو"، للانضمام لصفوف الفريق الكروي.

وكان الأهلي السعودي -حسب أنباء صحافية- قد اشترط على اللاعب البرازيلي إجراء مخالصة مالية مع نظيره الإماراتي، قبل التوقيع رسميًا، لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل نحو 3 ملايين دولار، كانتقال حر؛ أي دون تبعات مالية مترتبة لإنهاء العقد مع النادي الإماراتي.

ومن المتوقع أن يكون "إدواردو" أحد أهم صفقات الأخضر الجداوي، خلال فترة "الميركاتو الشتوي".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,357
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,727
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة