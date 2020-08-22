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الإمارات تسجِّل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتَي وفاة

إجمالي الإصابات 66.617 حالة والوفيات تبلغ 372 شخصًا

سجَّلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتبلغ الحالات المصابة فيها 66.617 حالة.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى وفاة مصابَين من تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 372 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تسجِّل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتَي وفاة
سبق

سجَّلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتبلغ الحالات المصابة فيها 66.617 حالة.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى وفاة مصابَين من تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 372 حالة.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
11:51 PM

الإمارات تسجِّل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتَي وفاة

إجمالي الإصابات 66.617 حالة والوفيات تبلغ 372 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجَّلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتبلغ الحالات المصابة فيها 66.617 حالة.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى وفاة مصابَين من تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 372 حالة.

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