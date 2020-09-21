كورونا في 5 دول.. 16389 إصابة جديدة في البرازيل و922 بألمانيا و70 بكوريا الجنوبية

ارتفاع الوفيات في أستراليا إلى 851 وبالمكسيك 235 ضحية خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم: إنها سجلت 16389 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و363 وفاة على مدار أربع وعشرين ساعة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في أكبر بلد بأمريكا الجنوبية تجاوز 4.5 مليون حالة منذ ظهور الوباء؛ مما يضعها في المركز الثالث في انتشار المرض عالميًّا بعد الولايات المتحدة والهند.

وتحتل البرازيل الترتيب الثاني عالميًّا في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة بنحو 137 ألف حالة وفاة.

ألمانيا

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 922 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1345 إصابة في اليوم السابق؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 272337.

ووفقًا للمعهد لم تشهد البلاد أي حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليظل عدد الضحايا ثابتًا عند 9386.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الاثنين، تسجيل 3542 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و235 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 5167 إصابة، و455 وفاة في الإحصاء اليومي السابق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن العدد الإجمالي في البلاد وصل إلى 697663 إصابة و73493 وفاة.

أستراليا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا اليوم الاثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة؛ وذلك في أدنى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الموجة الثانية لتفشي الوباء في الولاية في يونيو الماضي.

وبهذا يرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 763، وفي أستراليا إلى 851 حالة وفاة.

ورحّب رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز بانخفاض أعداد الإصابات؛ معتبرًا أن الاستراتيجية التي تتبعها حكومته في مجال مواجهة تفشي الوباء فعالة.

وعلى الصعيد الوطني، وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26898 إصابة تعافى منها 24057 شخصًا.

كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 23.045 إصابة.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة إلى أقل من 100 إصابة في يوم أمس الأحد (82 إصابة) لأول مرة منذ يوم 13 أغسطس (56 إصابة). وظل العدد أقل من 100 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم.

ومن بين الـ70 إصابة الجديدة، كانت هناك 55 إصابة محلية و15 إصابة وافدة من الخارج.