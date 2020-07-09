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جامعة أم القرى تحدد إجراءات ومواعيد القبول للعام الجديد بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

تجري عملية تقديم الطلبات عبر بوابة القبول الموحد

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى يوم 22/ 11/ 1441هـ موعداً لبدء المرحلة الأولى من إجراءات ومواعيد القبول للعام الجامعي 1442هـ في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع، حيث تجري عملية تقديم طلبات الالتحاق عبر بوابة القبول الموحد من الموقع الإلكتروني للجامعة وتستمر حتى يوم 26/ 11/ 1441هـ.

وتبدأ المرحلة الثانية يوم 30/ 11/ 1441هـ، المتمثلة في إجراء الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية وتستمر حتى يوم 02/ 12/ 1441هـ، فيما خصصت المرحلة الثالثة التي حددت في يوم 06/ 12/ 1441ه لإعلان نتائج القبول.

أما الفترة من 06/ 12 حتى 08/ 12/ 1441هـ، حددت لتنفيذ المرحلة الرابعة لتأكيد الترشيح وتحديد الفترة من 09/ 12 حتى 16/ 12/ 1441هـ لتنفيذ المرحلة الخامسة المتمثلة في الترقيات على المقاعد الشاغرة إن وجدت.

وأفادت العمادة بتحديد مرحلتين للقبول في برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائية حيث حددت المرحلة الأولى لتقديم الطلبات خلال الفترة من 17/ 12 حتى 20/ 12/ 1441هـ وحددت المرحلة الثانية لإعلان نتائج القبول في يوم 23/ 12/ 1441هـ.

كما خصصت مرحلتين للقبول في دبلومات كلية المجتمع والتعليم المستمر حيث تنطلق المرحلة الأولى المخصصة لتقديم الطلبات خلال الفترة من 01/ 01/ 1442هـ حتى 04/ 01/ 1442هـ وستكون المرحلة الثانية المخصصة لإعلان النتائج في يوم 06/ 01/ 1442هـ لافتة النظر إلى أن العام الدراسي الجامعي القادم سينطلق -بمشيئة الله تعالى- يوم 11/ 01/ 1442هـ.

جامعة أم القرى

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جامعة أم القرى تحدد إجراءات ومواعيد القبول للعام الجديد بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
سبق

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى يوم 22/ 11/ 1441هـ موعداً لبدء المرحلة الأولى من إجراءات ومواعيد القبول للعام الجامعي 1442هـ في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع، حيث تجري عملية تقديم طلبات الالتحاق عبر بوابة القبول الموحد من الموقع الإلكتروني للجامعة وتستمر حتى يوم 26/ 11/ 1441هـ.

وتبدأ المرحلة الثانية يوم 30/ 11/ 1441هـ، المتمثلة في إجراء الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية وتستمر حتى يوم 02/ 12/ 1441هـ، فيما خصصت المرحلة الثالثة التي حددت في يوم 06/ 12/ 1441ه لإعلان نتائج القبول.

أما الفترة من 06/ 12 حتى 08/ 12/ 1441هـ، حددت لتنفيذ المرحلة الرابعة لتأكيد الترشيح وتحديد الفترة من 09/ 12 حتى 16/ 12/ 1441هـ لتنفيذ المرحلة الخامسة المتمثلة في الترقيات على المقاعد الشاغرة إن وجدت.

وأفادت العمادة بتحديد مرحلتين للقبول في برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائية حيث حددت المرحلة الأولى لتقديم الطلبات خلال الفترة من 17/ 12 حتى 20/ 12/ 1441هـ وحددت المرحلة الثانية لإعلان نتائج القبول في يوم 23/ 12/ 1441هـ.

كما خصصت مرحلتين للقبول في دبلومات كلية المجتمع والتعليم المستمر حيث تنطلق المرحلة الأولى المخصصة لتقديم الطلبات خلال الفترة من 01/ 01/ 1442هـ حتى 04/ 01/ 1442هـ وستكون المرحلة الثانية المخصصة لإعلان النتائج في يوم 06/ 01/ 1442هـ لافتة النظر إلى أن العام الدراسي الجامعي القادم سينطلق -بمشيئة الله تعالى- يوم 11/ 01/ 1442هـ.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:33 PM

جامعة أم القرى تحدد إجراءات ومواعيد القبول للعام الجديد بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

تجري عملية تقديم الطلبات عبر بوابة القبول الموحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى يوم 22/ 11/ 1441هـ موعداً لبدء المرحلة الأولى من إجراءات ومواعيد القبول للعام الجامعي 1442هـ في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع، حيث تجري عملية تقديم طلبات الالتحاق عبر بوابة القبول الموحد من الموقع الإلكتروني للجامعة وتستمر حتى يوم 26/ 11/ 1441هـ.

وتبدأ المرحلة الثانية يوم 30/ 11/ 1441هـ، المتمثلة في إجراء الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية وتستمر حتى يوم 02/ 12/ 1441هـ، فيما خصصت المرحلة الثالثة التي حددت في يوم 06/ 12/ 1441ه لإعلان نتائج القبول.

أما الفترة من 06/ 12 حتى 08/ 12/ 1441هـ، حددت لتنفيذ المرحلة الرابعة لتأكيد الترشيح وتحديد الفترة من 09/ 12 حتى 16/ 12/ 1441هـ لتنفيذ المرحلة الخامسة المتمثلة في الترقيات على المقاعد الشاغرة إن وجدت.

وأفادت العمادة بتحديد مرحلتين للقبول في برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائية حيث حددت المرحلة الأولى لتقديم الطلبات خلال الفترة من 17/ 12 حتى 20/ 12/ 1441هـ وحددت المرحلة الثانية لإعلان نتائج القبول في يوم 23/ 12/ 1441هـ.

كما خصصت مرحلتين للقبول في دبلومات كلية المجتمع والتعليم المستمر حيث تنطلق المرحلة الأولى المخصصة لتقديم الطلبات خلال الفترة من 01/ 01/ 1442هـ حتى 04/ 01/ 1442هـ وستكون المرحلة الثانية المخصصة لإعلان النتائج في يوم 06/ 01/ 1442هـ لافتة النظر إلى أن العام الدراسي الجامعي القادم سينطلق -بمشيئة الله تعالى- يوم 11/ 01/ 1442هـ.

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