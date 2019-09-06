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"آل الشيخ" ينوه برعاية الملك لمسابقة المؤسس للقرآن في دورتها الحالية

أشاد بمشاركة أكبر عدد من الدول بها منذ انطلاقها قبل 41 سنة

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 41 التي تتواصل فعالياتها بمكة المكرمة.

جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بتويتر قال فيها :"برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبدالعزيز انطلقت مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في المسجد الحرام، وتنفذها وزارة الشؤون الإسلامية".

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن المسابقة تميزت هذا العام بمشاركة متسابقين من 103 دول وهو أعلى عدد من الدول المشاركة منذ انطلاقها قبل 41 عاماً.

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"آل الشيخ" ينوه برعاية الملك لمسابقة المؤسس للقرآن في دورتها الحالية
سبق

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 41 التي تتواصل فعالياتها بمكة المكرمة.

جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بتويتر قال فيها :"برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبدالعزيز انطلقت مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في المسجد الحرام، وتنفذها وزارة الشؤون الإسلامية".

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن المسابقة تميزت هذا العام بمشاركة متسابقين من 103 دول وهو أعلى عدد من الدول المشاركة منذ انطلاقها قبل 41 عاماً.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
11:39 PM

"آل الشيخ" ينوه برعاية الملك لمسابقة المؤسس للقرآن في دورتها الحالية

أشاد بمشاركة أكبر عدد من الدول بها منذ انطلاقها قبل 41 سنة

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عبدالله العنزي - الرياض
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نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 41 التي تتواصل فعالياتها بمكة المكرمة.

جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بتويتر قال فيها :"برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبدالعزيز انطلقت مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في المسجد الحرام، وتنفذها وزارة الشؤون الإسلامية".

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن المسابقة تميزت هذا العام بمشاركة متسابقين من 103 دول وهو أعلى عدد من الدول المشاركة منذ انطلاقها قبل 41 عاماً.

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