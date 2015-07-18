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"محلي حبونا" يوصي برفع سعة المستشفى العام إلى١٥٠ سريرًا

طالب باستحداث مركز صحي بتريمة وتغيير المزلقانات بعبارات

أوصى المجلس المحلي بحبونا في اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان باستحداث مركز صحي في تريمة ورفع السعة السريرية بمستشفى حبونا العام.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة لدى مديري الإدارات الحكومية الخدمية والأعضاء من أعمال تخص تنمية المحافظة وما لدى الجهات المعنية من مشروعات تم الانتهاء منها وما هو في واقع التنفيذ واتخذ المجلس ما يلزم حيال ذلك.

ووجه محافظ حبونا جميع الحضور بالعمل على ما يرقى بالمحافظة تنمويًا وخدميًا كلاً حسب اختصاصه.

وأوصى المجلس في ختام اجتماعه برفع السعة السريرية بمستشفى حبونا العام إلى١٥٠ سريرًا واستحداث مركز صحي بقرية تريمة ودعم بلدية حبونا بالإمكانات اللازمة لاستكمال المشروعات المتعثرة مثل المركز الحضاري وعدد من المشروعات المتعثرة بالمحافظة والمراكز والعمل على تغيير المزلقانات الواقعة بتريمة بعبارات.

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"محلي حبونا" يوصي برفع سعة المستشفى العام إلى١٥٠ سريرًا
سبق

أوصى المجلس المحلي بحبونا في اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان باستحداث مركز صحي في تريمة ورفع السعة السريرية بمستشفى حبونا العام.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة لدى مديري الإدارات الحكومية الخدمية والأعضاء من أعمال تخص تنمية المحافظة وما لدى الجهات المعنية من مشروعات تم الانتهاء منها وما هو في واقع التنفيذ واتخذ المجلس ما يلزم حيال ذلك.

ووجه محافظ حبونا جميع الحضور بالعمل على ما يرقى بالمحافظة تنمويًا وخدميًا كلاً حسب اختصاصه.

وأوصى المجلس في ختام اجتماعه برفع السعة السريرية بمستشفى حبونا العام إلى١٥٠ سريرًا واستحداث مركز صحي بقرية تريمة ودعم بلدية حبونا بالإمكانات اللازمة لاستكمال المشروعات المتعثرة مثل المركز الحضاري وعدد من المشروعات المتعثرة بالمحافظة والمراكز والعمل على تغيير المزلقانات الواقعة بتريمة بعبارات.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
10:45 PM

"محلي حبونا" يوصي برفع سعة المستشفى العام إلى١٥٠ سريرًا

طالب باستحداث مركز صحي بتريمة وتغيير المزلقانات بعبارات

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علي حفول - نجران
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أوصى المجلس المحلي بحبونا في اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان باستحداث مركز صحي في تريمة ورفع السعة السريرية بمستشفى حبونا العام.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة لدى مديري الإدارات الحكومية الخدمية والأعضاء من أعمال تخص تنمية المحافظة وما لدى الجهات المعنية من مشروعات تم الانتهاء منها وما هو في واقع التنفيذ واتخذ المجلس ما يلزم حيال ذلك.

ووجه محافظ حبونا جميع الحضور بالعمل على ما يرقى بالمحافظة تنمويًا وخدميًا كلاً حسب اختصاصه.

وأوصى المجلس في ختام اجتماعه برفع السعة السريرية بمستشفى حبونا العام إلى١٥٠ سريرًا واستحداث مركز صحي بقرية تريمة ودعم بلدية حبونا بالإمكانات اللازمة لاستكمال المشروعات المتعثرة مثل المركز الحضاري وعدد من المشروعات المتعثرة بالمحافظة والمراكز والعمل على تغيير المزلقانات الواقعة بتريمة بعبارات.

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