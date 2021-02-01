النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعميم عاجل يؤكّد على منسوبي "الهيئات" التقيُّد ومتابعة تطبيق الاحترازات

تماشياً مع ما تقوم به الجهات من جهود تصدٍ.. و"السند" يشكر للقيادة عنايتها

أكَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية للحدّ من جائحة كورونا، تماشياً مع ما تقوم به تلك الجهات من جهودٍ للتصدّي للجائحة والحد من خطرها.

جاء ذلك في تعميم عاجل أصدره "السند"، أكّد خلاله على منسوبي الرئاسة العامة وفروعها والهيئات والمراكز التابعة لها، الاهتمام والحرص على التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية، ووجّه الإدارات المعنية بالرئاسة، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونوَّه "السند"، بما تقوم به الجهات الصحية في بلادنا المملكة العربية السعودية من جهودٍ عظيمة في التصدّي لجائحة كورونا ووضع البروتوكولات اللازمة لذلك.

وفي الختام، سأل الله -عزّ وجلّ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- خير الجزاء على عنايتهما بصحة المواطنين والمقيمين، موجهاً شكره لجميع الجهات المشاركة في التصدّي لهذه الأزمة، وأن يقي الله بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والبلاء، ويُتم علينا عافية أبداننا، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعميم عاجل يؤكّد على منسوبي "الهيئات" التقيُّد ومتابعة تطبيق الاحترازات
سبق

أكَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية للحدّ من جائحة كورونا، تماشياً مع ما تقوم به تلك الجهات من جهودٍ للتصدّي للجائحة والحد من خطرها.

جاء ذلك في تعميم عاجل أصدره "السند"، أكّد خلاله على منسوبي الرئاسة العامة وفروعها والهيئات والمراكز التابعة لها، الاهتمام والحرص على التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية، ووجّه الإدارات المعنية بالرئاسة، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونوَّه "السند"، بما تقوم به الجهات الصحية في بلادنا المملكة العربية السعودية من جهودٍ عظيمة في التصدّي لجائحة كورونا ووضع البروتوكولات اللازمة لذلك.

وفي الختام، سأل الله -عزّ وجلّ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- خير الجزاء على عنايتهما بصحة المواطنين والمقيمين، موجهاً شكره لجميع الجهات المشاركة في التصدّي لهذه الأزمة، وأن يقي الله بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والبلاء، ويُتم علينا عافية أبداننا، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
12:53 PM

تعميم عاجل يؤكّد على منسوبي "الهيئات" التقيُّد ومتابعة تطبيق الاحترازات

تماشياً مع ما تقوم به الجهات من جهود تصدٍ.. و"السند" يشكر للقيادة عنايتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
1,083

أكَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية للحدّ من جائحة كورونا، تماشياً مع ما تقوم به تلك الجهات من جهودٍ للتصدّي للجائحة والحد من خطرها.

جاء ذلك في تعميم عاجل أصدره "السند"، أكّد خلاله على منسوبي الرئاسة العامة وفروعها والهيئات والمراكز التابعة لها، الاهتمام والحرص على التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية، ووجّه الإدارات المعنية بالرئاسة، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونوَّه "السند"، بما تقوم به الجهات الصحية في بلادنا المملكة العربية السعودية من جهودٍ عظيمة في التصدّي لجائحة كورونا ووضع البروتوكولات اللازمة لذلك.

وفي الختام، سأل الله -عزّ وجلّ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- خير الجزاء على عنايتهما بصحة المواطنين والمقيمين، موجهاً شكره لجميع الجهات المشاركة في التصدّي لهذه الأزمة، وأن يقي الله بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والبلاء، ويُتم علينا عافية أبداننا، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,259
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,250
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,125

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة