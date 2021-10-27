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البنوك السعودية: تجنبوا الانسياق خلف إعلانات "تسديد المديونيات"

ضمن 4 خطوات نصحت بها للوقاية من الاحتيال المالي

دعا القائمون على اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إلى تجنب الوقوع ضحية للاحتيال المالي لضرورة تعزيز الحذر وتجنب الوقوع في بعض الأخطاء أو الانسياق خلف الإعلانات المضللة.

ونصحت اللجنة باتخاذ أربعة تدابير لتعزيز الوقاية من الوقوع في فخ هذه العمليات، وذلك بالابتعاد تماماً عن استخدام الأرقام المتكررة عند وضع الرقم السري الخاص، ثم قبل البدء بعمليات التسوق التأكد من سلامة الموقع الإلكتروني الذي يُرغب بالشراء منه، وثالثاً ضرورة المحافظة على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وعدم إفشائها للآخرين، وتجاهل أي إعلان عن تسديد المديونيات أو تمويل المشاريع.

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البنوك السعودية: تجنبوا الانسياق خلف إعلانات "تسديد المديونيات"
سبق

دعا القائمون على اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إلى تجنب الوقوع ضحية للاحتيال المالي لضرورة تعزيز الحذر وتجنب الوقوع في بعض الأخطاء أو الانسياق خلف الإعلانات المضللة.

ونصحت اللجنة باتخاذ أربعة تدابير لتعزيز الوقاية من الوقوع في فخ هذه العمليات، وذلك بالابتعاد تماماً عن استخدام الأرقام المتكررة عند وضع الرقم السري الخاص، ثم قبل البدء بعمليات التسوق التأكد من سلامة الموقع الإلكتروني الذي يُرغب بالشراء منه، وثالثاً ضرورة المحافظة على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وعدم إفشائها للآخرين، وتجاهل أي إعلان عن تسديد المديونيات أو تمويل المشاريع.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
07:49 PM

البنوك السعودية: تجنبوا الانسياق خلف إعلانات "تسديد المديونيات"

ضمن 4 خطوات نصحت بها للوقاية من الاحتيال المالي

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
2,119

دعا القائمون على اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إلى تجنب الوقوع ضحية للاحتيال المالي لضرورة تعزيز الحذر وتجنب الوقوع في بعض الأخطاء أو الانسياق خلف الإعلانات المضللة.

ونصحت اللجنة باتخاذ أربعة تدابير لتعزيز الوقاية من الوقوع في فخ هذه العمليات، وذلك بالابتعاد تماماً عن استخدام الأرقام المتكررة عند وضع الرقم السري الخاص، ثم قبل البدء بعمليات التسوق التأكد من سلامة الموقع الإلكتروني الذي يُرغب بالشراء منه، وثالثاً ضرورة المحافظة على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وعدم إفشائها للآخرين، وتجاهل أي إعلان عن تسديد المديونيات أو تمويل المشاريع.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,666
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,784
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,013
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,106

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