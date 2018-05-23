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تدمير طائرة مسيّرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثي صوب مطار نجران

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من رصدها واعتراضها

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، في تمام الساعة الواحدة وست وأربعين دقيقة من ظهر اليوم، من اعتراض طائرة مسيّرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

وقال "المالكي": المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر.

وحذر "المالكي"، بأشد العبارات، المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين، وأن استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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تدمير طائرة مسيّرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثي صوب مطار نجران
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، في تمام الساعة الواحدة وست وأربعين دقيقة من ظهر اليوم، من اعتراض طائرة مسيّرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

وقال "المالكي": المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر.

وحذر "المالكي"، بأشد العبارات، المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين، وأن استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
05:01 PM

تدمير طائرة مسيّرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثي صوب مطار نجران

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من رصدها واعتراضها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
11
10,609

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، في تمام الساعة الواحدة وست وأربعين دقيقة من ظهر اليوم، من اعتراض طائرة مسيّرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

وقال "المالكي": المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر.

وحذر "المالكي"، بأشد العبارات، المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين، وأن استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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