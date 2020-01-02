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وزير الأوقاف السوداني يعتذر بعد خلطه في آيات القرآن

قال: خطأ كتابي غير مقصود وشكرًا لكل من صححنا

اعتذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السودان، نصر الدين مفرح، عن خطأ خلطه في آيات قرآنية، ونسبة إحدى الآيات لسورة في القرآن الكريم غير تلك التي تعود لها.

ونشر الوزير -في وقت سابق- آية قرآنية من خلال تغريدة له على "تويتر"؛ مستهلًا بها حديثه، وأشار إلى أنها تتبع سورة البقرة، قبل أن يعود ويعتذر بعد مداخلات المتابعين الذين أوضحوا له أن الآية التي نشرها تعود لسورة المائدة وليس البقرة.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، كتب "مفرح" معتذرًا في تغريدة أخرى بعد أن أدرك الخطأ في تغريدته التي سبقتها: "اعتذار وتصحيح: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مَن قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا} [٣٢ المائدة]، نعتذر عن الخطأ الكتابي غير المقصود، وشكرًا لكل من صححنا وراسلنا للتنبيه".

وزير الأوقاف السوداني نصر الدين مفرح خطأ كتابي

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وزير الأوقاف السوداني يعتذر بعد خلطه في آيات القرآن
سبق

اعتذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السودان، نصر الدين مفرح، عن خطأ خلطه في آيات قرآنية، ونسبة إحدى الآيات لسورة في القرآن الكريم غير تلك التي تعود لها.

ونشر الوزير -في وقت سابق- آية قرآنية من خلال تغريدة له على "تويتر"؛ مستهلًا بها حديثه، وأشار إلى أنها تتبع سورة البقرة، قبل أن يعود ويعتذر بعد مداخلات المتابعين الذين أوضحوا له أن الآية التي نشرها تعود لسورة المائدة وليس البقرة.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، كتب "مفرح" معتذرًا في تغريدة أخرى بعد أن أدرك الخطأ في تغريدته التي سبقتها: "اعتذار وتصحيح: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مَن قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا} [٣٢ المائدة]، نعتذر عن الخطأ الكتابي غير المقصود، وشكرًا لكل من صححنا وراسلنا للتنبيه".

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
09:54 AM

وزير الأوقاف السوداني يعتذر بعد خلطه في آيات القرآن

قال: خطأ كتابي غير مقصود وشكرًا لكل من صححنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السودان، نصر الدين مفرح، عن خطأ خلطه في آيات قرآنية، ونسبة إحدى الآيات لسورة في القرآن الكريم غير تلك التي تعود لها.

ونشر الوزير -في وقت سابق- آية قرآنية من خلال تغريدة له على "تويتر"؛ مستهلًا بها حديثه، وأشار إلى أنها تتبع سورة البقرة، قبل أن يعود ويعتذر بعد مداخلات المتابعين الذين أوضحوا له أن الآية التي نشرها تعود لسورة المائدة وليس البقرة.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، كتب "مفرح" معتذرًا في تغريدة أخرى بعد أن أدرك الخطأ في تغريدته التي سبقتها: "اعتذار وتصحيح: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مَن قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا} [٣٢ المائدة]، نعتذر عن الخطأ الكتابي غير المقصود، وشكرًا لكل من صححنا وراسلنا للتنبيه".

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