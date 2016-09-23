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شغل المنصب عدة أشهر.. رحيل الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح

تنكيس الأعلام في أنحاء البلاد لمدة 3 أيام

نعت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، رئيس البلاد السابق عبدالقادر بن صالح، الذي توفي عن 80 عاماً.

وأوضحت الرئاسة أن الرئيس عبدالمجيد تبون، قرر على خلفية وفاة "ابن صالح"، تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

من جهته، ذكر تلفزيون "النهار" الجزائري أن "ابن صالح" وهو الرئيس السابق لمجلس الأمة أيضاً توفي في مستشفى عين النعجة العسكري بعد تدهور صحته.

وشغل "ابن صالح" منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لعدة أشهر في 2019.

الرئيسية/ أخبار العالم

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شغل المنصب عدة أشهر.. رحيل الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح
سبق

نعت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، رئيس البلاد السابق عبدالقادر بن صالح، الذي توفي عن 80 عاماً.

وأوضحت الرئاسة أن الرئيس عبدالمجيد تبون، قرر على خلفية وفاة "ابن صالح"، تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

من جهته، ذكر تلفزيون "النهار" الجزائري أن "ابن صالح" وهو الرئيس السابق لمجلس الأمة أيضاً توفي في مستشفى عين النعجة العسكري بعد تدهور صحته.

وشغل "ابن صالح" منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لعدة أشهر في 2019.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
02:26 PM

شغل المنصب عدة أشهر.. رحيل الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح

تنكيس الأعلام في أنحاء البلاد لمدة 3 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، رئيس البلاد السابق عبدالقادر بن صالح، الذي توفي عن 80 عاماً.

وأوضحت الرئاسة أن الرئيس عبدالمجيد تبون، قرر على خلفية وفاة "ابن صالح"، تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

من جهته، ذكر تلفزيون "النهار" الجزائري أن "ابن صالح" وهو الرئيس السابق لمجلس الأمة أيضاً توفي في مستشفى عين النعجة العسكري بعد تدهور صحته.

وشغل "ابن صالح" منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لعدة أشهر في 2019.

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