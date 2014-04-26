ضحايا كورونا.. 51 وفاة بمصر و4 حالات بكوريا الجنوبية

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 953 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و51 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 222523 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13049 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 167024 حالة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 500 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 119387 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1817 حالة وفاة.