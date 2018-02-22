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وفد من هيئة تطوير المدينة يستطلع تجربة قطار الحرمين السريع

سيتم تدشينه رسمياً خلال الفترة المقبلة

اطلع وفد هيئة تطوير المدينة المنورة، صباح اليوم الخميس الموافق 6 جماد الثاني 1439 هـ ، على محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة .

واستطلع أعضاء الوفد المكون من مهندسي الهيئة وموظفيها الاداريين، التجربة الفعلية للانتقال بالقطار السريع إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية انطلاقاً من محطة المدينة المنورة والعودة إياباً في نفس اليوم.

كما استمع الوفد إلى تفاصيل المشروع الذي يُعد أحد مشروعات حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظهم الله - في إطار عنايتها بالحرمين الشريفين وقاصديهما والمدينتين المقدستين ومواطنيها.

وبدأت التجربة بوقوف الوفد على مكونات محطة المدينة المنورة الرئيسية و والاطلاع على مستوى الجودة فيها والخدمات المساندة فضلاً عن مواصفات القطارات و عربات المسافرين واستمع الوفد إلى شروحات عن آلية اصدار التذاكر والتوجه إلى رصيف المغادرة والصعود إلى القطار و التوجه إلى مقاعد المسافرين بالإضافة الاستمتاع بالخدمات الاضافية المقدمة طوال فترة الرحلة التي استغرقت 90 دقيقة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية .

وأعرب الوفد عن اعتزازهم بهذا المشروع العملاق الذي سيتم تدشينه رسمياً خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله مما سيسهم في توفير خيارات أكثر آماناً وراحة للتنقل بين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والعاصمة المقدسة مبدين ثقتهم بالكوادر الوطنية المؤهلة في إدارة كافة تفاصيل هذا المشروع الذي يربط بين الحرمين الشريفين بسكة حديدية تبلغ 450 كيلومتراً بسرعات عالية بين 5 محطات رئيسية على مدار العام .

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وفد من هيئة تطوير المدينة يستطلع تجربة قطار الحرمين السريع
سبق

اطلع وفد هيئة تطوير المدينة المنورة، صباح اليوم الخميس الموافق 6 جماد الثاني 1439 هـ ، على محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة .

واستطلع أعضاء الوفد المكون من مهندسي الهيئة وموظفيها الاداريين، التجربة الفعلية للانتقال بالقطار السريع إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية انطلاقاً من محطة المدينة المنورة والعودة إياباً في نفس اليوم.

كما استمع الوفد إلى تفاصيل المشروع الذي يُعد أحد مشروعات حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظهم الله - في إطار عنايتها بالحرمين الشريفين وقاصديهما والمدينتين المقدستين ومواطنيها.

وبدأت التجربة بوقوف الوفد على مكونات محطة المدينة المنورة الرئيسية و والاطلاع على مستوى الجودة فيها والخدمات المساندة فضلاً عن مواصفات القطارات و عربات المسافرين واستمع الوفد إلى شروحات عن آلية اصدار التذاكر والتوجه إلى رصيف المغادرة والصعود إلى القطار و التوجه إلى مقاعد المسافرين بالإضافة الاستمتاع بالخدمات الاضافية المقدمة طوال فترة الرحلة التي استغرقت 90 دقيقة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية .

وأعرب الوفد عن اعتزازهم بهذا المشروع العملاق الذي سيتم تدشينه رسمياً خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله مما سيسهم في توفير خيارات أكثر آماناً وراحة للتنقل بين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والعاصمة المقدسة مبدين ثقتهم بالكوادر الوطنية المؤهلة في إدارة كافة تفاصيل هذا المشروع الذي يربط بين الحرمين الشريفين بسكة حديدية تبلغ 450 كيلومتراً بسرعات عالية بين 5 محطات رئيسية على مدار العام .

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
04:18 PM

وفد من هيئة تطوير المدينة يستطلع تجربة قطار الحرمين السريع

سيتم تدشينه رسمياً خلال الفترة المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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اطلع وفد هيئة تطوير المدينة المنورة، صباح اليوم الخميس الموافق 6 جماد الثاني 1439 هـ ، على محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة .

واستطلع أعضاء الوفد المكون من مهندسي الهيئة وموظفيها الاداريين، التجربة الفعلية للانتقال بالقطار السريع إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية انطلاقاً من محطة المدينة المنورة والعودة إياباً في نفس اليوم.

كما استمع الوفد إلى تفاصيل المشروع الذي يُعد أحد مشروعات حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظهم الله - في إطار عنايتها بالحرمين الشريفين وقاصديهما والمدينتين المقدستين ومواطنيها.

وبدأت التجربة بوقوف الوفد على مكونات محطة المدينة المنورة الرئيسية و والاطلاع على مستوى الجودة فيها والخدمات المساندة فضلاً عن مواصفات القطارات و عربات المسافرين واستمع الوفد إلى شروحات عن آلية اصدار التذاكر والتوجه إلى رصيف المغادرة والصعود إلى القطار و التوجه إلى مقاعد المسافرين بالإضافة الاستمتاع بالخدمات الاضافية المقدمة طوال فترة الرحلة التي استغرقت 90 دقيقة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية .

وأعرب الوفد عن اعتزازهم بهذا المشروع العملاق الذي سيتم تدشينه رسمياً خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله مما سيسهم في توفير خيارات أكثر آماناً وراحة للتنقل بين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والعاصمة المقدسة مبدين ثقتهم بالكوادر الوطنية المؤهلة في إدارة كافة تفاصيل هذا المشروع الذي يربط بين الحرمين الشريفين بسكة حديدية تبلغ 450 كيلومتراً بسرعات عالية بين 5 محطات رئيسية على مدار العام .

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