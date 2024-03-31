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‎"الأمر بالمعروف" بالحريق تختتم برنامج الإسعافات الأولية

استمرّ يومين بحضور 30 متدربًا وبالتعاون مع الهلال الأحمر

اختتمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق، برنامج الإسعافات الأولية الذي نفذته بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالحريق، واستمر لمدة يومين بالقاعة الرئيسة.

وقدم البرنامج الذي شارك فيه منسوبو الإدارات الحكومية والأمنية، فني الطوارئ مدير الهلال الأحمر بمحافظة الحريق المدرب "رشود بن محمد العثمان"، وحضره أكثر من 30 متدربًا.

وتناول البرنامج إسهام المشاركين في عمليات إنقاذ حياة المصابين، والتخفيف من معاناتهم جراء الحوادث المختلفة، والتعامل مع الحالة ريثما تستلم الموقع فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع منطقة الرياض لتعزيز برامج خدمة المجتمع.

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‎"الأمر بالمعروف" بالحريق تختتم برنامج الإسعافات الأولية
سبق

اختتمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق، برنامج الإسعافات الأولية الذي نفذته بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالحريق، واستمر لمدة يومين بالقاعة الرئيسة.

وقدم البرنامج الذي شارك فيه منسوبو الإدارات الحكومية والأمنية، فني الطوارئ مدير الهلال الأحمر بمحافظة الحريق المدرب "رشود بن محمد العثمان"، وحضره أكثر من 30 متدربًا.

وتناول البرنامج إسهام المشاركين في عمليات إنقاذ حياة المصابين، والتخفيف من معاناتهم جراء الحوادث المختلفة، والتعامل مع الحالة ريثما تستلم الموقع فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع منطقة الرياض لتعزيز برامج خدمة المجتمع.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
06:32 PM

‎"الأمر بالمعروف" بالحريق تختتم برنامج الإسعافات الأولية

استمرّ يومين بحضور 30 متدربًا وبالتعاون مع الهلال الأحمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق، برنامج الإسعافات الأولية الذي نفذته بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالحريق، واستمر لمدة يومين بالقاعة الرئيسة.

وقدم البرنامج الذي شارك فيه منسوبو الإدارات الحكومية والأمنية، فني الطوارئ مدير الهلال الأحمر بمحافظة الحريق المدرب "رشود بن محمد العثمان"، وحضره أكثر من 30 متدربًا.

وتناول البرنامج إسهام المشاركين في عمليات إنقاذ حياة المصابين، والتخفيف من معاناتهم جراء الحوادث المختلفة، والتعامل مع الحالة ريثما تستلم الموقع فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع منطقة الرياض لتعزيز برامج خدمة المجتمع.

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