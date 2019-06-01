بالفيديو.. وميض البروق يُضيء سماء مكة والشلالات تتدفق من جبالها

في لقطات وثقها المصور "الهذلي" لأمطار العاصمة المقدسة مساء اليوم

تصوير - محمد الهذلي

وثقَ المصور "محمد الهذلي"، في لقطات إبداعية جميلة، الصواعق والبروق ووميضها الذي أضاء سماء مكة المكرمة مساء اليوم، السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المقدسة.

وساهمت الأمطار في تلطيف الأجواء وإضفاء البهجة والسرور على زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والذين سعدوا بتلك الأمطار خصوصاً من تواجدوا بالحرم المكي الشريف وبصحن المطاف، حتى أنهم أدوا الطواف وصلوا بالصحن، تحت زخات المطر والذي كان يهطل وقتها.

المصور "الهذلي" كان قد اختار جبل السيدة بجوار الحرم المكي لرصد تلك البروق والتي أضاءت سماء العاصمة المقدسة بعد وقت الإفطار لهذا اليوم المبارك، كما رصد تصويراً للشلالات التي تتدفق من الجبال بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة.