النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل": مبروك لوطننا الغالي.. شرّفونا الأبطال

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، تأهّل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً التأهل إلى نهائي كأس آسيا وأولمبياد طوكيو 2020.

وكتب مغرداً: "الحمد لله.. الحمد لله ألف مبروك فوز المنتخب وتأهله لأولمبياد طوكيو ولنهائي آسيا، ‏مبروك لوطننا الغالي مبروك لنجومنا.. شرّفونا الأبطال".

وكان "الأخضر" قد تجاوز منتخب أوزبكستان في نصف النهائي بهدف نظيف، حيث سيواجه الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

الأمير عبدالعزيز الفيصل تأهّل المنتخب السعودي لكرة القدم التأهل إلى نهائي كأس آسيا وأولمبياد طوكيو 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيصل": مبروك لوطننا الغالي.. شرّفونا الأبطال
سبق

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، تأهّل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً التأهل إلى نهائي كأس آسيا وأولمبياد طوكيو 2020.

وكتب مغرداً: "الحمد لله.. الحمد لله ألف مبروك فوز المنتخب وتأهله لأولمبياد طوكيو ولنهائي آسيا، ‏مبروك لوطننا الغالي مبروك لنجومنا.. شرّفونا الأبطال".

وكان "الأخضر" قد تجاوز منتخب أوزبكستان في نصف النهائي بهدف نظيف، حيث سيواجه الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
03:40 PM

"الفيصل": مبروك لوطننا الغالي.. شرّفونا الأبطال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,971

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، تأهّل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً التأهل إلى نهائي كأس آسيا وأولمبياد طوكيو 2020.

وكتب مغرداً: "الحمد لله.. الحمد لله ألف مبروك فوز المنتخب وتأهله لأولمبياد طوكيو ولنهائي آسيا، ‏مبروك لوطننا الغالي مبروك لنجومنا.. شرّفونا الأبطال".

وكان "الأخضر" قد تجاوز منتخب أوزبكستان في نصف النهائي بهدف نظيف، حيث سيواجه الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,197
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,125
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,557
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,202

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة