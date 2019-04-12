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شاهد .. نصف حالات "كورونا" سُجِّلت في آخر 7 أيام .. و"الصحة": ابقوا في المنازل

النصيحة للجميع هي الحفاظ على صحتهم من خلال التمسك بالسلوكيات الصحيحة

أظهرت البيانات اليومية التي تعلنها وزارة الصحة بشكل دوري عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن الرقم الذي سجل في آخر سبعة أيام يعادل نحو نصف المصابين والبالغ عددهم4033 حالة حتى الآن.

وكان الرقم المسجل في آخر سبعة أيام قد بلغ 1994 حالة ما يشكل 49 % تقريبًا من إجمالي العدد المسجل منذ بداية المرض في السعودية 4033 حالة.

وجاءت الأرقام في آخر سبعة أيام على النحو الآتي:

الخامس من إبريل 182 حالة السادس من إبريل 181 حالة السابع من إبريل 203 حالة الثامن من إبريل 327 حالة التاسع من إبريل 355 حالة العاشر من إبريل 364 حالة الحادي عشر من إبريل 382 حالة.

وكان إجمالي الحالات قد وصل إلى 4033 حتى الآن من بينها 3261 حالة نشطة ومنها 67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة فيما بلغت حالات التعافي 720 حالة وبلغت حالات الوفاة 52 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن ما نسبته 70-80 ٪ من الحالات الجديدة بكورونا في آخر "خمسة إلى سبعة أيام" كانت لغير السعوديين.

وأضاف بخصوص نسبة الحالات المسجلة يوميًا بإصابات الفيروس، فهي ترجع لعدة أسباب تتعلق بطريقة الإقامة أو السكن أو عدم التقيد بالإجراءات والتباعد الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى انتقال العدوى.

وأردف: لا تزال نسبة أخرى مرصودة هي لنحو 25 ٪ من الإصابات فيما بين المواطنين السعوديين وهي حالات متفاوتة.

وتابع: نحذر من أي تجمعات سواء في المنازل أو خارجها أو الخروج من المنازل لغير الضرورة، لأنها تمثل بيئة خصبة جدًا لانتقال العدوى بالفيروس بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العمر، حيث ينتقل فيروس كورونا عبر الرذاذ أو ملامسة الأسطح أو الأشياء.

واختتم بالقول: النصيحة الأساسية للجميع هي الحفاظ على صحتهم من خلال التمسك بالسلوكيات الصحية والبقاء في المنزل.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. نصف حالات "كورونا" سُجِّلت في آخر 7 أيام .. و"الصحة": ابقوا في المنازل
سبق

أظهرت البيانات اليومية التي تعلنها وزارة الصحة بشكل دوري عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن الرقم الذي سجل في آخر سبعة أيام يعادل نحو نصف المصابين والبالغ عددهم4033 حالة حتى الآن.

وكان الرقم المسجل في آخر سبعة أيام قد بلغ 1994 حالة ما يشكل 49 % تقريبًا من إجمالي العدد المسجل منذ بداية المرض في السعودية 4033 حالة.

وجاءت الأرقام في آخر سبعة أيام على النحو الآتي:

الخامس من إبريل 182 حالة السادس من إبريل 181 حالة السابع من إبريل 203 حالة الثامن من إبريل 327 حالة التاسع من إبريل 355 حالة العاشر من إبريل 364 حالة الحادي عشر من إبريل 382 حالة.

وكان إجمالي الحالات قد وصل إلى 4033 حتى الآن من بينها 3261 حالة نشطة ومنها 67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة فيما بلغت حالات التعافي 720 حالة وبلغت حالات الوفاة 52 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن ما نسبته 70-80 ٪ من الحالات الجديدة بكورونا في آخر "خمسة إلى سبعة أيام" كانت لغير السعوديين.

وأضاف بخصوص نسبة الحالات المسجلة يوميًا بإصابات الفيروس، فهي ترجع لعدة أسباب تتعلق بطريقة الإقامة أو السكن أو عدم التقيد بالإجراءات والتباعد الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى انتقال العدوى.

وأردف: لا تزال نسبة أخرى مرصودة هي لنحو 25 ٪ من الإصابات فيما بين المواطنين السعوديين وهي حالات متفاوتة.

وتابع: نحذر من أي تجمعات سواء في المنازل أو خارجها أو الخروج من المنازل لغير الضرورة، لأنها تمثل بيئة خصبة جدًا لانتقال العدوى بالفيروس بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العمر، حيث ينتقل فيروس كورونا عبر الرذاذ أو ملامسة الأسطح أو الأشياء.

واختتم بالقول: النصيحة الأساسية للجميع هي الحفاظ على صحتهم من خلال التمسك بالسلوكيات الصحية والبقاء في المنزل.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:06 AM

شاهد .. نصف حالات "كورونا" سُجِّلت في آخر 7 أيام .. و"الصحة": ابقوا في المنازل

النصيحة للجميع هي الحفاظ على صحتهم من خلال التمسك بالسلوكيات الصحيحة

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قاسم الخبراني - الرياض
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11,775

أظهرت البيانات اليومية التي تعلنها وزارة الصحة بشكل دوري عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن الرقم الذي سجل في آخر سبعة أيام يعادل نحو نصف المصابين والبالغ عددهم4033 حالة حتى الآن.

وكان الرقم المسجل في آخر سبعة أيام قد بلغ 1994 حالة ما يشكل 49 % تقريبًا من إجمالي العدد المسجل منذ بداية المرض في السعودية 4033 حالة.

وجاءت الأرقام في آخر سبعة أيام على النحو الآتي:

الخامس من إبريل 182 حالة السادس من إبريل 181 حالة السابع من إبريل 203 حالة الثامن من إبريل 327 حالة التاسع من إبريل 355 حالة العاشر من إبريل 364 حالة الحادي عشر من إبريل 382 حالة.

وكان إجمالي الحالات قد وصل إلى 4033 حتى الآن من بينها 3261 حالة نشطة ومنها 67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة فيما بلغت حالات التعافي 720 حالة وبلغت حالات الوفاة 52 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن ما نسبته 70-80 ٪ من الحالات الجديدة بكورونا في آخر "خمسة إلى سبعة أيام" كانت لغير السعوديين.

وأضاف بخصوص نسبة الحالات المسجلة يوميًا بإصابات الفيروس، فهي ترجع لعدة أسباب تتعلق بطريقة الإقامة أو السكن أو عدم التقيد بالإجراءات والتباعد الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى انتقال العدوى.

وأردف: لا تزال نسبة أخرى مرصودة هي لنحو 25 ٪ من الإصابات فيما بين المواطنين السعوديين وهي حالات متفاوتة.

وتابع: نحذر من أي تجمعات سواء في المنازل أو خارجها أو الخروج من المنازل لغير الضرورة، لأنها تمثل بيئة خصبة جدًا لانتقال العدوى بالفيروس بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العمر، حيث ينتقل فيروس كورونا عبر الرذاذ أو ملامسة الأسطح أو الأشياء.

واختتم بالقول: النصيحة الأساسية للجميع هي الحفاظ على صحتهم من خلال التمسك بالسلوكيات الصحية والبقاء في المنزل.

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