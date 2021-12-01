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"دله البركة" تشارك في فورمولا1 جدة بسيارة Williams FW07/01

بقيادة العالمي داريو فرانتشيتي

بعد مشاركتها التي لفتت الأنظار في معرض الرياض للسيارات، تستعد (دله البركة) للمشاركة بسيارتها Williams FW07/01 في سباق "الفورمولا1" الذي سيقام في مدينة جدة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021م، وستكون مشاركة السيارة استعراضية شرفية عبر جولات في حلبة السباق بشكل يومي قبيل السباقات الرسمية بقيادة السائق العالمي داريو فرانكيتي بطل سباقات أندي كار أربع مرات؛ كي يستمتع الجمهور بمشاهدة هذه السيارة العريقة التي فازت ببطولة هولندا الكبرى عام 1979م بقيادة بطل العالم الأسترالي آلان جونز.

هذه السيارة من تصميم كلٍ من باتريك هيد وفرانك ديرني ونيل أوتلي الذين اعتمدوا على تطوير سيارة 79 Lotus.

ولم تتم إعادة هندسة السيارة فحسب، بل كانت أكثر خفة وسرعة وأصغر حجماً، وقد تملكتها دله البركة مؤخراً، وتم إجراء إعادة التأهيل الشامل من قبل فريق ويليامز في مقر الشركة بإنجلترا.

وتحظى هذه السيارة بمكانة مميزة لدى عشاق رياضة المحركات في المملكة لإنجازاتها في سباقات "الفورمولا1" التي جاءت نتيجة رعاية (دله البركة) وشركات سعودية أخرى منذ أكثر من 40 عاماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دله البركة" تشارك في فورمولا1 جدة بسيارة Williams FW07/01
سبق

بعد مشاركتها التي لفتت الأنظار في معرض الرياض للسيارات، تستعد (دله البركة) للمشاركة بسيارتها Williams FW07/01 في سباق "الفورمولا1" الذي سيقام في مدينة جدة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021م، وستكون مشاركة السيارة استعراضية شرفية عبر جولات في حلبة السباق بشكل يومي قبيل السباقات الرسمية بقيادة السائق العالمي داريو فرانكيتي بطل سباقات أندي كار أربع مرات؛ كي يستمتع الجمهور بمشاهدة هذه السيارة العريقة التي فازت ببطولة هولندا الكبرى عام 1979م بقيادة بطل العالم الأسترالي آلان جونز.

هذه السيارة من تصميم كلٍ من باتريك هيد وفرانك ديرني ونيل أوتلي الذين اعتمدوا على تطوير سيارة 79 Lotus.

ولم تتم إعادة هندسة السيارة فحسب، بل كانت أكثر خفة وسرعة وأصغر حجماً، وقد تملكتها دله البركة مؤخراً، وتم إجراء إعادة التأهيل الشامل من قبل فريق ويليامز في مقر الشركة بإنجلترا.

وتحظى هذه السيارة بمكانة مميزة لدى عشاق رياضة المحركات في المملكة لإنجازاتها في سباقات "الفورمولا1" التي جاءت نتيجة رعاية (دله البركة) وشركات سعودية أخرى منذ أكثر من 40 عاماً.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
07:24 PM

"دله البركة" تشارك في فورمولا1 جدة بسيارة Williams FW07/01

بقيادة العالمي داريو فرانتشيتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بعد مشاركتها التي لفتت الأنظار في معرض الرياض للسيارات، تستعد (دله البركة) للمشاركة بسيارتها Williams FW07/01 في سباق "الفورمولا1" الذي سيقام في مدينة جدة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021م، وستكون مشاركة السيارة استعراضية شرفية عبر جولات في حلبة السباق بشكل يومي قبيل السباقات الرسمية بقيادة السائق العالمي داريو فرانكيتي بطل سباقات أندي كار أربع مرات؛ كي يستمتع الجمهور بمشاهدة هذه السيارة العريقة التي فازت ببطولة هولندا الكبرى عام 1979م بقيادة بطل العالم الأسترالي آلان جونز.

هذه السيارة من تصميم كلٍ من باتريك هيد وفرانك ديرني ونيل أوتلي الذين اعتمدوا على تطوير سيارة 79 Lotus.

ولم تتم إعادة هندسة السيارة فحسب، بل كانت أكثر خفة وسرعة وأصغر حجماً، وقد تملكتها دله البركة مؤخراً، وتم إجراء إعادة التأهيل الشامل من قبل فريق ويليامز في مقر الشركة بإنجلترا.

وتحظى هذه السيارة بمكانة مميزة لدى عشاق رياضة المحركات في المملكة لإنجازاتها في سباقات "الفورمولا1" التي جاءت نتيجة رعاية (دله البركة) وشركات سعودية أخرى منذ أكثر من 40 عاماً.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..

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