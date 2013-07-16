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وفاة "بن خميس" والد الإعلاميَّيْن "أحمد ورياض"

توفي عبد الله بن علي بن خميس، والد الزميلين الإعلاميين أحمد ورياض.

وأقيمت الصلاة على الفقيد، اليوم، بجامع الجوهرة البابطين في الرياض.

وتقرر أن يكون العزاء في منزل الفقيد بحي العليا جنوب مستشفى المشاري، المتفرع من شارع التحلية.

"سبق" تسأل الله أن يتقبَّله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفاة "بن خميس" والد الإعلاميَّيْن "أحمد ورياض"
سبق

توفي عبد الله بن علي بن خميس، والد الزميلين الإعلاميين أحمد ورياض.

وأقيمت الصلاة على الفقيد، اليوم، بجامع الجوهرة البابطين في الرياض.

وتقرر أن يكون العزاء في منزل الفقيد بحي العليا جنوب مستشفى المشاري، المتفرع من شارع التحلية.

"سبق" تسأل الله أن يتقبَّله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
06:37 PM

وفاة "بن خميس" والد الإعلاميَّيْن "أحمد ورياض"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي عبد الله بن علي بن خميس، والد الزميلين الإعلاميين أحمد ورياض.

وأقيمت الصلاة على الفقيد، اليوم، بجامع الجوهرة البابطين في الرياض.

وتقرر أن يكون العزاء في منزل الفقيد بحي العليا جنوب مستشفى المشاري، المتفرع من شارع التحلية.

"سبق" تسأل الله أن يتقبَّله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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