السفر في الصيف.. هل فكّرت بشراء الإطارات الموفرة للوقود؟

المطابق للمواصفات يقلل الاحتكاك بالطريق

حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، عدة طرق وأساليب من شأنها المساهمة في توفير الوقود للمركبة وتختص بدور الإطارات، وسلامتها.

وبحسب الفريق الفني في "كفاءة"؛ فإنه يتعين على المستهلك قبل الشراء، الحرصُ على شراء الإطار الأعلى كفاءة؛ من خلال الاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، وأيضًا التعرف على البطاقة من خلال اختيار الإطار ذي الحجم الموصى به من الشركة المصنعة للسيارة.

وتتمثل الخطوة الثانية بالتوفير بعد الشراء، وتختص بموازنة الإطارات بشكل دوري؛ حيث إنه يقلل من احتكاك الإطار مع الطريق، وإبقاء ضـغـط هواء الإطارات، كما هو موصى به من قبل الشـركة المصنعة.

وشددت "كفاءة" على عدم استخدام الإطارات الاحتياطية "السبير" والإطارات المخصصة للسير على الطرق الوعرة استخدامًا دائمًّا "يوميًّا"؛ حيث إن هذا النوع من الإطارات مخصصة للاستخدامات المؤقتة.