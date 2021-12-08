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الطيران المدني يشارك في المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية "ايكان"

فرصة لعقد جلسات التفاوض مع ممثلي الدول لتحديث الأطر التنظيمية والتشغيلية

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني - عبر الاتصال المرئي - اليوم، في أعمال المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية لعام 2021 الذي قامت باستضافته جمهورية كولومبيا خلال الفترة 6 - 10 ديسمبر الجاري، بتنظيم من منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، بمشاركة أكثر من 152 دولة.

وتأتي مشاركة الهيئة لتجسد مكانتها الرائدة في صناعة النقل الجوي، ودورها الفاعل في تطويرها وتنميتها على المستوى العالمي، ولتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية، إضافة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في هذه الصناعة، وتفعيل خطة الهيئة لمراجعة وتحديث الأسس المنظمة للنقل الجوي.

ويشكل المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية "ايكان" فرصة لعقد جلسات التفاوض والتشاور الثنائية مع ممثلي الدول لتحديث الأطر التنظيمية والتشغيلية للطيران المدني وتفعيلها"، ويهدف المؤتمر إلى مواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي عالمياً؛ إذ تجتمع فيه الدول لعقد المفاوضات أو المشاورات على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن الخدمات الجوية لتقديم خدمات أفضل إلى أوساط النقل الجوي، وتيسير إقامة الروابط بين المشرعين للأنظمة والمشغلين الجويين ومقدمي الخدمات ذات الصلة، وبما ينطوي عليه من مزايا إيجابية لتسريع آليات التفاوض.

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الطيران المدني يشارك في المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية "ايكان"
سبق

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني - عبر الاتصال المرئي - اليوم، في أعمال المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية لعام 2021 الذي قامت باستضافته جمهورية كولومبيا خلال الفترة 6 - 10 ديسمبر الجاري، بتنظيم من منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، بمشاركة أكثر من 152 دولة.

وتأتي مشاركة الهيئة لتجسد مكانتها الرائدة في صناعة النقل الجوي، ودورها الفاعل في تطويرها وتنميتها على المستوى العالمي، ولتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية، إضافة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في هذه الصناعة، وتفعيل خطة الهيئة لمراجعة وتحديث الأسس المنظمة للنقل الجوي.

ويشكل المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية "ايكان" فرصة لعقد جلسات التفاوض والتشاور الثنائية مع ممثلي الدول لتحديث الأطر التنظيمية والتشغيلية للطيران المدني وتفعيلها"، ويهدف المؤتمر إلى مواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي عالمياً؛ إذ تجتمع فيه الدول لعقد المفاوضات أو المشاورات على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن الخدمات الجوية لتقديم خدمات أفضل إلى أوساط النقل الجوي، وتيسير إقامة الروابط بين المشرعين للأنظمة والمشغلين الجويين ومقدمي الخدمات ذات الصلة، وبما ينطوي عليه من مزايا إيجابية لتسريع آليات التفاوض.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
06:21 PM

الطيران المدني يشارك في المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية "ايكان"

فرصة لعقد جلسات التفاوض مع ممثلي الدول لتحديث الأطر التنظيمية والتشغيلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت الهيئة العامة للطيران المدني - عبر الاتصال المرئي - اليوم، في أعمال المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية لعام 2021 الذي قامت باستضافته جمهورية كولومبيا خلال الفترة 6 - 10 ديسمبر الجاري، بتنظيم من منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، بمشاركة أكثر من 152 دولة.

وتأتي مشاركة الهيئة لتجسد مكانتها الرائدة في صناعة النقل الجوي، ودورها الفاعل في تطويرها وتنميتها على المستوى العالمي، ولتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية، إضافة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في هذه الصناعة، وتفعيل خطة الهيئة لمراجعة وتحديث الأسس المنظمة للنقل الجوي.

ويشكل المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية "ايكان" فرصة لعقد جلسات التفاوض والتشاور الثنائية مع ممثلي الدول لتحديث الأطر التنظيمية والتشغيلية للطيران المدني وتفعيلها"، ويهدف المؤتمر إلى مواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي عالمياً؛ إذ تجتمع فيه الدول لعقد المفاوضات أو المشاورات على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن الخدمات الجوية لتقديم خدمات أفضل إلى أوساط النقل الجوي، وتيسير إقامة الروابط بين المشرعين للأنظمة والمشغلين الجويين ومقدمي الخدمات ذات الصلة، وبما ينطوي عليه من مزايا إيجابية لتسريع آليات التفاوض.

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