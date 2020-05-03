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رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك حتى 8 مساءً

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل محافظاتها كافة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك حتى 8 مساءً
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:27 PM

رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك حتى 8 مساءً

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل محافظاتها كافة

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

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