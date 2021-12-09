بالفيديو.. المجلس التنسيقي السعودي البحريني يؤكد على الأبعاد الاستراتيجية بين البلدين

عقد المجلس التنسيقي بين المملكة والبحرين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وو لي عهد البحرين نائب القائد الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة .

وأكد المجلس التنسيقي بين المملكة والبحرين في اجتماعه اليوم على الأبعاد الاستراتيجية بين البلدين .

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