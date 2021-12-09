النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. المجلس التنسيقي السعودي البحريني يؤكد على الأبعاد الاستراتيجية بين البلدين

عقد المجلس التنسيقي بين المملكة والبحرين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وو لي عهد البحرين نائب القائد الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة .

وأكد المجلس التنسيقي بين المملكة والبحرين في اجتماعه اليوم على الأبعاد الاستراتيجية بين البلدين .

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. المجلس التنسيقي السعودي البحريني يؤكد على الأبعاد الاستراتيجية بين البلدين
سبق

عقد المجلس التنسيقي بين المملكة والبحرين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وو لي عهد البحرين نائب القائد الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة .

وأكد المجلس التنسيقي بين المملكة والبحرين في اجتماعه اليوم على الأبعاد الاستراتيجية بين البلدين .

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:11 PM

بالفيديو.. المجلس التنسيقي السعودي البحريني يؤكد على الأبعاد الاستراتيجية بين البلدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
695

عقد المجلس التنسيقي بين المملكة والبحرين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وو لي عهد البحرين نائب القائد الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة .

وأكد المجلس التنسيقي بين المملكة والبحرين في اجتماعه اليوم على الأبعاد الاستراتيجية بين البلدين .

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,385
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,639
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,371
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,377

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة