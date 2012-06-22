بسبب "دلتا".. روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ فبراير

وسط ارتفاع حالات الإصابة الجديدة التي تُرجعها السلطات إلى السلالة الجديدة

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 546 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد منذ فبراير، وسط ارتفاع حالات الإصابة الجديدة التي ترجعها السلطات إلى انتشار سلالة "دلتا" الجديدة من فيروس كورونا.

وأكد فريق العمل الحكومي المعنيّ بمكافحة الجائحة، رصد 16715 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ منها 6555 حالة في موسكو؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى خمسة ملايين و350919 حالة منذ بدء الجائحة.

ويوم أمس سجلت روسيا 17378 إصابة جديدة، منها 7584 إصابة في موسكو.

ووفق "الحرة" قال رئيس بلدية موسكو، الجمعة الفائت: إن العاصمة الروسية ستمدد القيود التي فرضت هذا الأسبوع لمكافحة كوفيد-19 حتى 29 يونيو.

وقال سيرجي سوبيانين في مدونته: إن الإجراءات تشمل حظر المناسبات العامة التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص، وإغلاق المقاهي والمطاعم ليلًا، وإغلاق مناطق مشجعي كرة القدم المخصصة لبطولة أوروبا.

وكان سوبيانين قد قال: إن موسكو تواجه سلالة جديدة شرسة من فيروس كورونا.