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عبر الجواد تابيت.. إنجاز فروسي سعودي بالميادين الأمريكية

حقق أسطبل الشريف هزاع بن شاكر العبدلي أنتصاراً سعودياً بالميادين الأمريكية ، عبر الجواد تتويج ابن الفحل العالمي تابيت‬⁩ بسباق "الآونس اوبشينال كليمينق".


ويعد هذا الانتصار هو الثاني على التوالي من ثالث مشاركة على مضمار Gulfstream Park ، بقيادة الخيال Edgard J. Zayas ، وإشراف المدرب العالمي Todd A. Pletcher.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبر الجواد تابيت.. إنجاز فروسي سعودي بالميادين الأمريكية
سبق

حقق أسطبل الشريف هزاع بن شاكر العبدلي أنتصاراً سعودياً بالميادين الأمريكية ، عبر الجواد تتويج ابن الفحل العالمي تابيت‬⁩ بسباق "الآونس اوبشينال كليمينق".


ويعد هذا الانتصار هو الثاني على التوالي من ثالث مشاركة على مضمار Gulfstream Park ، بقيادة الخيال Edgard J. Zayas ، وإشراف المدرب العالمي Todd A. Pletcher.


25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
12:24 AM

عبر الجواد تابيت.. إنجاز فروسي سعودي بالميادين الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق أسطبل الشريف هزاع بن شاكر العبدلي أنتصاراً سعودياً بالميادين الأمريكية ، عبر الجواد تتويج ابن الفحل العالمي تابيت‬⁩ بسباق "الآونس اوبشينال كليمينق".


ويعد هذا الانتصار هو الثاني على التوالي من ثالث مشاركة على مضمار Gulfstream Park ، بقيادة الخيال Edgard J. Zayas ، وإشراف المدرب العالمي Todd A. Pletcher.


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