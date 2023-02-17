للمرة الأولى بالرياض.. "التغيّر بالمجتمع السعودي" على طاولة النقاش العلمي

ندوة تُقام غداً يُصاحبها عدد من ورش العمل وتناقش التأثيرات والمعوقات والعوامل

تُنظّم الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؛ يوم غدٍ الثلاثاء؛ ندوة علمية تُقام للمرة الأولى من نوعها، عن "قضايا التغير في المجتمع السعودي"، والتي تهدف إلى التعرف على حقيقة ومظاهر التغير الاجتماعي في المجتمع السعودي، وذلك في فندق "كراون بلازا" بالمدينة الرقمية في الرياض.

وستناقش الندوة التي تنطلق في العاشرة صباحًا، عوامل التغير الاجتماعي ومعوقاته وتأثيره على المجتمع؛ من خلال عدد من المتحدثين الأكاديميين المحليين والدوليين، وسيصاحب الندوة عدد من ورش العمل في عِدة موضوعات ذات العلاقة بالشأن المجتمعي.

وتستعرض الجلسة الأولى من الندوة التي ستكون برئاسة الدكتور طاهر بن يحيى، ورقة عمل ستتحدّث فيها الدكتورة "ليلى البهنساوي" عن "مفهوم وعوامل التغيّر ومعوقاته"، كما سيقدم الدكتور باقر النجار ورقة بعنوان "قراءة في تحديات التغير في مجتمعات الخليج العربي"، أما الدكتور خالد الرديعان فسيقدم ورقة بعنوان "الإعلام الجديد وأشكال التغير الاجتماعي في المجتمع السعودي".

كما سترأس الجلسة الثانية الدكتورة مها العيدان، وسيتحدث فيها كل من الدكتور محمد السيف عن "التغير الاجتماعي وأثره على الأسرة في المجتمع السعودي"، والدكتورة رجاء القحطاني حول "التغير الاجتماعي وأثره على المرأة السعودية"، كما ستتحدث الدكتورة هند الخليفة عن "التغير الاجتماعي وأثره على الشباب السعودي".

وقالت الجمعية: إن الندوة ستتضمّن عِدة ورش عمل، بدايةً من "متطلبات ريادة الأعمال الاجتماعية" التي ستُقدمها الدكتورة مجيدة الناجم، و"كيف تكتب الوصفة العلاجية في الخدمة الاجتماعية" من تقديم عبد المجيد طاش، و"القيم في عصر العولمة" والتي سيقدمها الدكتور باقر النجار، وأخيرًا بـ"علم الاجتماع الأسري والتخصصات البينية" التي ستكون من تقديم الدكتورة ليلى البنهساوي.

يُذكر أن الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية التابعة لجامعة الملك سعود، كانت قد تأسست عام 2008م، وتسعى إلى تلبية احتياجات المنتمين للدراسات الاجتماعية من أكاديميين وباحثين اجتماعيين ومهنيين وتوحيد جهودهم، والعمل على النشر والبحث العلمي، وتوفير التدريب وتطوير الممارسات المهنية.