الاتحاد الجزائري يتوج شباب بلوزداد بلقب دوري المحترفين

بعد توقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا

توج الاتحاد الجزائري لكرة القدم فريق شباب بلوزداد بلقب دوري المحترفين لموسم 2019-2020 الذي جرى تعليق منافساته منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وكشف التليفزيون الرسمي أن المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة اعتمد خلال اجتماعه، الأربعاء، الخيار الأخير من ثلاثة اقتراحات عرضها على أعضاء جمعيته العمومية، والذي حصل على موافقة الأغلبية من خلال استشارة كتابية.



وينص الخيار الثالث الذي حصل على التزكية على اعتماد الترتيب الذي كان عليه الجدول عند توقف المنافسات، وإعلان الأبطال في كل مسابقات الدوري وإقرار الصعود وإلغاء الهبوط، مع تغيير اسم دوري الدرجة الثانية من المحترفين إلى دوري الهواة.