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وزير العمل والتنمية الاجتماعية يعتمد جدول المخالفات والعقوبات الجديد و 50 ألف ريال لكل تأشيرة غرامة المتاجرة بالتأشيرات

اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، م. أحمد بن سليمان الراجحي، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

جاء ذلك سعياً من الوزارة لتنظيم سوق العمل السعودي، وتماشياً مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصًا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام؛ حيث كشف الجدول المعتمد حجم الغرامات المالية ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة.

وفيما يلي جدول المخالفات والعقوبات: www.mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf.

وقد اشتمل القرار على إنشاء مركز الاعتماد ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في ذات القرار، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

ونصّ القرار على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول المعتمد في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.

ومنح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.

واشتمل القرار أيضاً على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق.

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وزير العمل والتنمية الاجتماعية يعتمد جدول المخالفات والعقوبات الجديد و 50 ألف ريال لكل تأشيرة غرامة المتاجرة بالتأشيرات
سبق

اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، م. أحمد بن سليمان الراجحي، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

جاء ذلك سعياً من الوزارة لتنظيم سوق العمل السعودي، وتماشياً مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصًا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام؛ حيث كشف الجدول المعتمد حجم الغرامات المالية ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة.

وفيما يلي جدول المخالفات والعقوبات: www.mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf.

وقد اشتمل القرار على إنشاء مركز الاعتماد ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في ذات القرار، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

ونصّ القرار على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول المعتمد في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.

ومنح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.

واشتمل القرار أيضاً على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
12:49 PM
اخر تعديل
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
04:38 PM

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يعتمد جدول المخالفات والعقوبات الجديد و 50 ألف ريال لكل تأشيرة غرامة المتاجرة بالتأشيرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
14,313

اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، م. أحمد بن سليمان الراجحي، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

جاء ذلك سعياً من الوزارة لتنظيم سوق العمل السعودي، وتماشياً مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصًا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام؛ حيث كشف الجدول المعتمد حجم الغرامات المالية ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة.

وفيما يلي جدول المخالفات والعقوبات: www.mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf.

وقد اشتمل القرار على إنشاء مركز الاعتماد ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في ذات القرار، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

ونصّ القرار على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول المعتمد في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.

ومنح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.

واشتمل القرار أيضاً على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق.

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