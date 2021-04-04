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الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن عدة قرى وتلال استراتيجية في تعز

شن هجومًا أدى لمقتل وجرح العشرات من الميليشيا

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، تقدمًا جديدًا غربي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري: إن قوات الجيش شنت هجومًا على مواقع تمركز الميليشيا في جبهة مقبنة، تمكّنت خلاله من تحرير عدة قرى وتلال استراتيجية في الجبهة.

وبيّن المصدر أن الهجوم أسفر عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن عدة قرى وتلال استراتيجية في تعز
سبق

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، تقدمًا جديدًا غربي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري: إن قوات الجيش شنت هجومًا على مواقع تمركز الميليشيا في جبهة مقبنة، تمكّنت خلاله من تحرير عدة قرى وتلال استراتيجية في الجبهة.

وبيّن المصدر أن الهجوم أسفر عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
07:11 PM

الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن عدة قرى وتلال استراتيجية في تعز

شن هجومًا أدى لمقتل وجرح العشرات من الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، تقدمًا جديدًا غربي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري: إن قوات الجيش شنت هجومًا على مواقع تمركز الميليشيا في جبهة مقبنة، تمكّنت خلاله من تحرير عدة قرى وتلال استراتيجية في الجبهة.

وبيّن المصدر أن الهجوم أسفر عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية.

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