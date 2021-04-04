الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن عدة قرى وتلال استراتيجية في تعز

شن هجومًا أدى لمقتل وجرح العشرات من الميليشيا

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، تقدمًا جديدًا غربي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري: إن قوات الجيش شنت هجومًا على مواقع تمركز الميليشيا في جبهة مقبنة، تمكّنت خلاله من تحرير عدة قرى وتلال استراتيجية في الجبهة.

وبيّن المصدر أن الهجوم أسفر عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية.