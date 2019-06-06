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شاهد .. "حركية" تنفِّذ مبادرة "عيدنا معاهم غير" وتزور مصابي الحد الجنوبي

ضمن مبادرة "عيدنا معاهم غير"، نظَّمت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، بالتنسيق مع مستشفى التأهيل بمدينة الأمير سلطان الطبية، زيارة خاصة لمصابي الحد الجنوبي، وكذلك زيارة للمرضى في مدينة الملك فهد الطبية.

وكان على رأس "حركية" مدير الجمعية الأستاذ محمد الحمالي، وبعض منسوبي الجمعية، والأستاذ عبدالله العمري مدير العلاقات بشركة العربية للعود.. وقد قاموا بزيارة أجنحة المنوَّمين، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم الهدايا والورود لهم.

وقدم "الحمالي" شكره للرئيس التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية ومدينة الملك فهد الطبية على حسن الاستقبال، وتسهيل زيارتهم.

كما تم تقديم شكر خاص لشركة العربية للعود على دعمها البرنامج، وتقديم هدايا عينية قيمة للمرضى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "حركية" تنفِّذ مبادرة "عيدنا معاهم غير" وتزور مصابي الحد الجنوبي
سبق

ضمن مبادرة "عيدنا معاهم غير"، نظَّمت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، بالتنسيق مع مستشفى التأهيل بمدينة الأمير سلطان الطبية، زيارة خاصة لمصابي الحد الجنوبي، وكذلك زيارة للمرضى في مدينة الملك فهد الطبية.

وكان على رأس "حركية" مدير الجمعية الأستاذ محمد الحمالي، وبعض منسوبي الجمعية، والأستاذ عبدالله العمري مدير العلاقات بشركة العربية للعود.. وقد قاموا بزيارة أجنحة المنوَّمين، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم الهدايا والورود لهم.

وقدم "الحمالي" شكره للرئيس التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية ومدينة الملك فهد الطبية على حسن الاستقبال، وتسهيل زيارتهم.

كما تم تقديم شكر خاص لشركة العربية للعود على دعمها البرنامج، وتقديم هدايا عينية قيمة للمرضى.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
02:03 AM

شاهد .. "حركية" تنفِّذ مبادرة "عيدنا معاهم غير" وتزور مصابي الحد الجنوبي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
4,535

ضمن مبادرة "عيدنا معاهم غير"، نظَّمت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، بالتنسيق مع مستشفى التأهيل بمدينة الأمير سلطان الطبية، زيارة خاصة لمصابي الحد الجنوبي، وكذلك زيارة للمرضى في مدينة الملك فهد الطبية.

وكان على رأس "حركية" مدير الجمعية الأستاذ محمد الحمالي، وبعض منسوبي الجمعية، والأستاذ عبدالله العمري مدير العلاقات بشركة العربية للعود.. وقد قاموا بزيارة أجنحة المنوَّمين، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم الهدايا والورود لهم.

وقدم "الحمالي" شكره للرئيس التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية ومدينة الملك فهد الطبية على حسن الاستقبال، وتسهيل زيارتهم.

كما تم تقديم شكر خاص لشركة العربية للعود على دعمها البرنامج، وتقديم هدايا عينية قيمة للمرضى.

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