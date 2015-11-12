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رسميًّا.. إعلان سعر الاكتتاب في أسهم أرامكو الأحد القادم

أعلنت "سامبا كابيتال"، مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، إرشادات الاكتتاب للطرح العام الأولي لأسهم أرامكو.

وبيَّنت أن المكتتبين الأفراد سيكتتبون بناء على سعر محدَّد، وهو السعر الأعلى للنطاق السعري الذي سيتم إعلانه مع بدء الطرح للأفراد يوم الأحد القادم.

وأوضحت أنه سيتم تحديد وإعلان سعر الطرح النهائي في تاريخ 1441/ 04/ 08هـ.

أرامكو اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسميًّا.. إعلان سعر الاكتتاب في أسهم أرامكو الأحد القادم
سبق

أعلنت "سامبا كابيتال"، مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، إرشادات الاكتتاب للطرح العام الأولي لأسهم أرامكو.

وبيَّنت أن المكتتبين الأفراد سيكتتبون بناء على سعر محدَّد، وهو السعر الأعلى للنطاق السعري الذي سيتم إعلانه مع بدء الطرح للأفراد يوم الأحد القادم.

وأوضحت أنه سيتم تحديد وإعلان سعر الطرح النهائي في تاريخ 1441/ 04/ 08هـ.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
01:11 AM

رسميًّا.. إعلان سعر الاكتتاب في أسهم أرامكو الأحد القادم

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
348

أعلنت "سامبا كابيتال"، مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، إرشادات الاكتتاب للطرح العام الأولي لأسهم أرامكو.

وبيَّنت أن المكتتبين الأفراد سيكتتبون بناء على سعر محدَّد، وهو السعر الأعلى للنطاق السعري الذي سيتم إعلانه مع بدء الطرح للأفراد يوم الأحد القادم.

وأوضحت أنه سيتم تحديد وإعلان سعر الطرح النهائي في تاريخ 1441/ 04/ 08هـ.

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