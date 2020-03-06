إطلاق أول منصة رقمية للتسويق العقاري في إمارة الشارقة

ثمرة تعاون "أومنيس ميديا" و"آرمز آند مكغريجير" و"صحارى"

شهد اليوم الأول من معرض الاستثمار العقاري- إيكرس، المقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري، إطلاق المنصة الرقمية المتخصصة "sharjahre.com" التي تُعد أول منصة رقمية للترويج والتسويق العقاري في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال مشاركة المنصة في معرض إيكرس من خلال جناح خاص استعرضت من خلاله مزايا وخصائص المنصة الرقمية، والخدمات التي تقدّمها للقطاع العقاري في إمارة الشارقة بشكل عام، وجميع المؤسسات والشركات العاملة ضمن هذا القطاع الهام والحيوي.

ويأتي إطلاق المنصة بشراكة استراتيجية فيما بين شركة أومنيس ميديا، الشركة المتخصصة في تطوير وإدارة وتقديم خدمات تسويقية وإعلامية رقمية، وشركة آرمز آند مكغريجير الدولية للعقارات، واحدة من وكالات الوساطة العقارية الرائدة في دولة الإمارات، وشركة صحارى للاستشارات.

وقال فهد أحمد الذيب، الرئيس التنفيذي لأومنيس ميديا، ونائب الرئيس في صحارى للاستشارات: نفخر اليوم بإطلاق منصة sharjahre.com، الأولى من نوعها في إمارة الشارقة، التي ستعمل على خدمة القطاع العقاري في الشارقة بشكل عام وكل اللاعبين ضمن هذا القطاع، وبخاصة شركات التطوير العقاري والمشاريع العقارية، وبالتأكيد المستخدم النهائي الباحث عن عقار للاستخدام أو فرصة للاستثمار.

وأضاف: قمنا بإطلاق المنصة اليوم كمرحلة تجريبية، سنعمل خلالها على تضمين كل المعلومات والبيانات حول مختلَف جوانب القطاع العقاري في إمارة الشارقة، والبيانات الخاصة بكافة شركات التطوير العقاري وشركات الخدمات ذات العلاقة العاملة في إمارة الشارقة، إلى جانب إضافة البيانات والمعلومات وكل التفاصيل للمشاريع العقارية في إمارة الشارقة ضمن مختلف أنواعها، بالإضافة إلى تقديم معلومات وخدمات متنوعة تفيد كافة شرائح المجتمع المهتم في القطاع العقاري في إمارة الشارقة.

وأردف: الهدف الأسمى لتطوير هذه المنصة هو مساعدة كل الأطراف ذات العلاقة في تعريف الجمهور، وبخاصة من خارج دولة الإمارات بالفرص الاستثمارية ضمن القطاع العقاري في إمارة الشارقة، والعمل على ترويج وتسويق المشاريع العقارية القائمة وقيد التنفيذ والمستقبلية وفق طرق رقمية متقدمة، والوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور العالم الباحث عن فرصة استثمارية واعدة ضمن القطاع العقاري.

من جهته، قال مكرم هاني، الرئيس التنفيذي لشركة آرمز آند مكغريجير الدولية للعقارات: سعداء اليوم للتعاون مع كل من أومنيس ميديا وصحارى في تشغيل منصة sharjahre.com، والتي تم تطويرها من قِبَل شركة Below & Beyond Production، في واحدة من أسرع الأسواق تطورًا على الصعيد العقاري وتحظى بفرص استثمار حقيقية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف: لدى الشارقة -في الوقت الحالي- خطة تطويرية طموحة لبناء مدن ومناطق سكنية وأخرى تجارية وصناعية جديدة، فتحت الباب أمام العديد من كبار المطورين العقاريين للدخول والعمل في هذه السوق الواعدة، لنشهد اليوم وجود مشاريع جديدة ومتنوعة من شأنها تعزيز الحراك الاقتصادي بمختلف قطاعاته بشكل عام في الإمارة.