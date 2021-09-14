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عطاءات السعودية .. 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر

سلمها مركز الملك سلمان للإغاثة

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 350 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
ووقع مذكرة تسلم الشحنة نائب رئيس بعثة المملكة لدى الجزائر المستشار أحمد بن فريح الحارثي مع ممثل برنامج الغذاء العالمي في الجزائر عماد خنفير، وذلك في مقر السفارة بالجزائر العاصمة.
وتأتي هذه الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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عطاءات السعودية .. 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر
سبق

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 350 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
ووقع مذكرة تسلم الشحنة نائب رئيس بعثة المملكة لدى الجزائر المستشار أحمد بن فريح الحارثي مع ممثل برنامج الغذاء العالمي في الجزائر عماد خنفير، وذلك في مقر السفارة بالجزائر العاصمة.
وتأتي هذه الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
04:18 PM

عطاءات السعودية .. 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر

سلمها مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 350 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
ووقع مذكرة تسلم الشحنة نائب رئيس بعثة المملكة لدى الجزائر المستشار أحمد بن فريح الحارثي مع ممثل برنامج الغذاء العالمي في الجزائر عماد خنفير، وذلك في مقر السفارة بالجزائر العاصمة.
وتأتي هذه الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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