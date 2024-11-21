تقلّد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني في حائل، الرائد سعدون بن خلف العنزي؛ رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
"سبق" تهنّئ المقدم "العنزي"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.
سعدون العنزي إلى رتبة "مقدم"
تقلّد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني في حائل، الرائد سعدون بن خلف العنزي؛ رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
"سبق" تهنّئ المقدم "العنزي"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.
تقلّد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني في حائل، الرائد سعدون بن خلف العنزي؛ رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
سعدون العنزي إلى رتبة "مقدم"
تقلّد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني في حائل، الرائد سعدون بن خلف العنزي؛ رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
"سبق" تهنّئ المقدم "العنزي"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.