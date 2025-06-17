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رابطة دوري المحترفين الإماراتي: ننتظر المصادقة على  قرار عدم استكمال الدوري

بعد أن وسع الفارق مع العين إلى 6 نقاط.. التصويت على تتويج شباب الأهلي باللقب

قررت رابطة محترفي كرة القدم في الإمارات اليوم، عدم استكمال منافسات موسم 2019-2020 من الدوري المحلي، والمعلق منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرابطة في بيان أنها عقدت اليوم اجتماعاً قررت خلاله عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي (بطولة الإمارات) ودوري الخليج العربي تحت 21 عامًا للموسم الرياضي /2019 2020، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019/2020-2020/2021 ، والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم بهذا الخصوص".

ويعقد الاتحاد الإماراتي للعبة اجتماعاً طارئاً غداً؛ للمصادقة على قرارات الرابطة وتحديد آلية عدم استكمال الموسم وشكل الموسم المقبل.

وسيدرس الاتحاد مسألة تتويج شباب الأهلي المتصدر بفارق ست نقاط عن العين بعد 19 مرحلة (من أصل 26)، بطلاً من عدمه، وإلغاء الهبوط، واعتماد صعود أول وثاني دوري الثانية قبل التوقف (الإمارات ودبا الحصن)؛ مما يعني تواجد 16 فريقاً في الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بدلًا من 14 حاليًّا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رابطة دوري المحترفين الإماراتي: ننتظر المصادقة على  قرار عدم استكمال الدوري
سبق

قررت رابطة محترفي كرة القدم في الإمارات اليوم، عدم استكمال منافسات موسم 2019-2020 من الدوري المحلي، والمعلق منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرابطة في بيان أنها عقدت اليوم اجتماعاً قررت خلاله عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي (بطولة الإمارات) ودوري الخليج العربي تحت 21 عامًا للموسم الرياضي /2019 2020، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019/2020-2020/2021 ، والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم بهذا الخصوص".

ويعقد الاتحاد الإماراتي للعبة اجتماعاً طارئاً غداً؛ للمصادقة على قرارات الرابطة وتحديد آلية عدم استكمال الموسم وشكل الموسم المقبل.

وسيدرس الاتحاد مسألة تتويج شباب الأهلي المتصدر بفارق ست نقاط عن العين بعد 19 مرحلة (من أصل 26)، بطلاً من عدمه، وإلغاء الهبوط، واعتماد صعود أول وثاني دوري الثانية قبل التوقف (الإمارات ودبا الحصن)؛ مما يعني تواجد 16 فريقاً في الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بدلًا من 14 حاليًّا.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
09:17 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
09:49 PM

رابطة دوري المحترفين الإماراتي: ننتظر المصادقة على  قرار عدم استكمال الدوري

بعد أن وسع الفارق مع العين إلى 6 نقاط.. التصويت على تتويج شباب الأهلي باللقب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت رابطة محترفي كرة القدم في الإمارات اليوم، عدم استكمال منافسات موسم 2019-2020 من الدوري المحلي، والمعلق منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرابطة في بيان أنها عقدت اليوم اجتماعاً قررت خلاله عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي (بطولة الإمارات) ودوري الخليج العربي تحت 21 عامًا للموسم الرياضي /2019 2020، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019/2020-2020/2021 ، والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم بهذا الخصوص".

ويعقد الاتحاد الإماراتي للعبة اجتماعاً طارئاً غداً؛ للمصادقة على قرارات الرابطة وتحديد آلية عدم استكمال الموسم وشكل الموسم المقبل.

وسيدرس الاتحاد مسألة تتويج شباب الأهلي المتصدر بفارق ست نقاط عن العين بعد 19 مرحلة (من أصل 26)، بطلاً من عدمه، وإلغاء الهبوط، واعتماد صعود أول وثاني دوري الثانية قبل التوقف (الإمارات ودبا الحصن)؛ مما يعني تواجد 16 فريقاً في الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بدلًا من 14 حاليًّا.

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