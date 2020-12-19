أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية. وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - المهد، تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-19 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.



وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - المهد، تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442 10:27 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية تستمر حتى الخامسة مساء





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.



وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - المهد، تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.