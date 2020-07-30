الرئيس اليمني: جهود المملكة أكدت حرصها على وحدة وأمن واستقرار بلادنا

خلال لقائه رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك في الرياض الليلة الماضية

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي، سيسهم في توحيد الصف الوطني والجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم المهام المناطة بها.

وأعرب "هادي"، خلال لقائه، الليلة الماضية، في الرياض رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، عن تقديره العالي لجهود قيادة المملكة العربية السعودية، التي أكدت الأحداث حرصها على وحدة وأمن واستقرار اليمن، ودعمها المستمر للشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.

وشدد على تضافر الجهود مع أعضاء الحكومة المرتقب تشكيلها وفقاً لمقتضيات اتفاق الرياض، للعبور بالبلاد إلى مرافئ الأمن والاستقرار والسلام وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب لمصلحة المواطن والمجتمع.

وأكد أن جسامة المرحلة تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة العامة للوطن بعيداً عن الحسابات الضيقة وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب، والاتجاه نحو الهدف الأساسي في تحرير الوطن من مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف إن هذا الظرف الدقيق الذي يحتم توحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء المؤسسات وتحسين الموارد وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الوطنية وتمتين العلاقة بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.