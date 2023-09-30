"الدعيلج" يسلّم رخصة مدرسة المراقبة الجوية لكلية الملك فيصل الجوية

تمنح الخريجين رخصة منسوبي الطيران بالإضافة إلى التأهيل العسكري

سلّم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رخصة مدرسة المراقبة الجوية لكلية الملك فيصل الجوية.

جاء ذلك خلال لقائه أمس في مقر الهيئة بالرياض، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

وتأتي هذه الرخصة في سياق التعاون العسكري المدني؛ لتلبية حاجاتهما العملية المتزايدة لاستخدام المجال الجوي السعودي، وتحقيق المرونة التشغيلية بما يعزز سلامة وكفاءة وانسيابية الحركة الجوية.

وسيحصل، بموجب هذه الرخصة، خريجو المراقبة الجوية في كلية الملك فيصل الجوية، بالإضافة إلى التأهيل العسكري، على رخصة منسوبي الطيران الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على الخطة الوطنية للملاحة الجوية، والتي ستحدد خارطة الطريق لتحقيق التقدم المتكامل والشامل لقطاع الطيران السعودي عن طريق استشراف التحديات المقبلة، مثل الأنظمة غير المأهولة والنقل الجوي الحضري والطاقة الاستيعابية للمجال الجوي والملاحة القائمة على الأداء والعمل على معالجتها من خلال حزم تحسينات للبنى التحتية والأطر التنظيمية للكفاءات البشرية، التي تضمن النمو المستدام لأنشطة الطيران المدني في المملكة.