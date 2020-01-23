"الصحة": صدرت الموافقة على نقل "مشعل".. و"فرج" يتلقى العلاج المناسب

قالت تجاوبًا مع "سبق": تمتع "زامل" بالتأمين الصحي لا يسمح له بالقطاع الخاص

أفادت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية بوزارة الصحة، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "فرج ونايف يناشدان بنقلهما من حفر الباطن لمستشفى متقدم بالرياض"، أن المريض فرج زامل العنزي، يتلقى العلاج المناسب لحالته بمستشفى حفر الباطن المركزي، ويحتاج لرعاية ممتدة؛ لافتة إلى أن تمتع المريض بالتأمين الطبي لا يسمح له بالعلاج في القطاع الخاص على حساب الوزارة.

وأضافت الوزارة: "أما بخصوص المريض مشعل نايف العنزي؛ فقد تم قبوله بمستشفى المواساة بالرياض وصدرت موافقة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بنقله بالإخلاء الطبي الجوي.