النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": صدرت الموافقة على نقل "مشعل".. و"فرج" يتلقى العلاج المناسب

قالت تجاوبًا مع "سبق": تمتع "زامل" بالتأمين الصحي لا يسمح له بالقطاع الخاص

أفادت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية بوزارة الصحة، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "فرج ونايف يناشدان بنقلهما من حفر الباطن لمستشفى متقدم بالرياض"، أن المريض فرج زامل العنزي، يتلقى العلاج المناسب لحالته بمستشفى حفر الباطن المركزي، ويحتاج لرعاية ممتدة؛ لافتة إلى أن تمتع المريض بالتأمين الطبي لا يسمح له بالعلاج في القطاع الخاص على حساب الوزارة.

وأضافت الوزارة: "أما بخصوص المريض مشعل نايف العنزي؛ فقد تم قبوله بمستشفى المواساة بالرياض وصدرت موافقة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بنقله بالإخلاء الطبي الجوي.

وزارة الصحة حفر الباطن الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": صدرت الموافقة على نقل "مشعل".. و"فرج" يتلقى العلاج المناسب
سبق

أفادت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية بوزارة الصحة، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "فرج ونايف يناشدان بنقلهما من حفر الباطن لمستشفى متقدم بالرياض"، أن المريض فرج زامل العنزي، يتلقى العلاج المناسب لحالته بمستشفى حفر الباطن المركزي، ويحتاج لرعاية ممتدة؛ لافتة إلى أن تمتع المريض بالتأمين الطبي لا يسمح له بالعلاج في القطاع الخاص على حساب الوزارة.

وأضافت الوزارة: "أما بخصوص المريض مشعل نايف العنزي؛ فقد تم قبوله بمستشفى المواساة بالرياض وصدرت موافقة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بنقله بالإخلاء الطبي الجوي.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
11:45 AM

"الصحة": صدرت الموافقة على نقل "مشعل".. و"فرج" يتلقى العلاج المناسب

قالت تجاوبًا مع "سبق": تمتع "زامل" بالتأمين الصحي لا يسمح له بالقطاع الخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
850

أفادت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية بوزارة الصحة، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "فرج ونايف يناشدان بنقلهما من حفر الباطن لمستشفى متقدم بالرياض"، أن المريض فرج زامل العنزي، يتلقى العلاج المناسب لحالته بمستشفى حفر الباطن المركزي، ويحتاج لرعاية ممتدة؛ لافتة إلى أن تمتع المريض بالتأمين الطبي لا يسمح له بالعلاج في القطاع الخاص على حساب الوزارة.

وأضافت الوزارة: "أما بخصوص المريض مشعل نايف العنزي؛ فقد تم قبوله بمستشفى المواساة بالرياض وصدرت موافقة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بنقله بالإخلاء الطبي الجوي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,253
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,142
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,571
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,231

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة