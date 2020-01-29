سقط الفيل في قعر بئر.. فابتكر الأهالي خطة عبقرية لإنقاذه

في عملية استغرقت ساعتَيْن

في واقعة طريفة وغريبة تمكن عدد من أهالي ولاية جهارخاند شرق الهند من وضع خطة مبتكرة لإنقاذ فيل رضيع؛ هوى إلى داخل فوهة بئر، يبلغ عُمقها 25 قدمًا.

وفي التفاصيل، كما ذكرتها سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن السكان ظلوا يضخون الماء في البئر لمدة ساعتين؛ وبذلك طفا الفيل على السطح، وفي الوقت نفسه استخدموا حفارًا لعمل منحدر بجانب البئر، يستخدمه الفيل عند إنقاذه.

وجاءت الواقعة وسط جمع كبير من الحضور الذين شاهدوا الحيوان الضخم يتسلق في النهاية، ويضع أقدامه على الأرض، وبدأ يتدحرج في المياه الضحلة في قاع البئر، وبدا أنه منزعج، وسرعان ما أحضر السكان خرطومًا لإيصال المياه إلى البئر الضخمة.

وبعد ساعتين تقريبًا امتلأت البئر؛ وظهرت رأس الفيل على سطح المياه.

كما شوهد السكان وهم يستخدمون حفارًا لحفر منحدر، استخدمه الفيل لوضع قدمه الأمامية على الأرض الموحلة حتى تمكَّن في النهاية من الخروج.