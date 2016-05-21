النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النيابة العامة تعلن لموظفيها بدء تطبيق نظام الدوام المرن

أعلنت "النيابة العامة" بدء العمل بأحكام تغيير أوقات الدوام الرسمي بتطبيق الدوام المرن، لدى#النيابة_العامة، في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في "الخدمة المدنية"، النافذة بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ، والمنطوية على (٢٦١) مادة.

وقالت النيابة العامة لموظفيها: "استشعاراً منا لتلبية كافة مقومات بيئة العمل الناجحة وتوفير الأجواء المتممة لذلك وفق سبل راحتكم نحيطكم علماً ببدء العمل بتطبيق النظام المرن داخل جهاز النيابة العامة، وهنا مؤشرات توقيت الدوام الرسمي: (من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، أو من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً).

وكانت وزارة التجارة قد بادرت لتكون أولى الوزارات في تفعيل النظام وبدأت تطبيقه اعتبارا من أمس الأحد.

يُشار إلى أن ساعات العمل المرنة جاءت ضمن أبرز الإضافات الجديدة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، حيث تم منح الوزراء صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها؛ بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النيابة العامة تعلن لموظفيها بدء تطبيق نظام الدوام المرن
سبق

أعلنت "النيابة العامة" بدء العمل بأحكام تغيير أوقات الدوام الرسمي بتطبيق الدوام المرن، لدى#النيابة_العامة، في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في "الخدمة المدنية"، النافذة بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ، والمنطوية على (٢٦١) مادة.

وقالت النيابة العامة لموظفيها: "استشعاراً منا لتلبية كافة مقومات بيئة العمل الناجحة وتوفير الأجواء المتممة لذلك وفق سبل راحتكم نحيطكم علماً ببدء العمل بتطبيق النظام المرن داخل جهاز النيابة العامة، وهنا مؤشرات توقيت الدوام الرسمي: (من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، أو من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً).

وكانت وزارة التجارة قد بادرت لتكون أولى الوزارات في تفعيل النظام وبدأت تطبيقه اعتبارا من أمس الأحد.

يُشار إلى أن ساعات العمل المرنة جاءت ضمن أبرز الإضافات الجديدة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، حيث تم منح الوزراء صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها؛ بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
10:56 AM

النيابة العامة تعلن لموظفيها بدء تطبيق نظام الدوام المرن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
24,475

أعلنت "النيابة العامة" بدء العمل بأحكام تغيير أوقات الدوام الرسمي بتطبيق الدوام المرن، لدى#النيابة_العامة، في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في "الخدمة المدنية"، النافذة بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ، والمنطوية على (٢٦١) مادة.

وقالت النيابة العامة لموظفيها: "استشعاراً منا لتلبية كافة مقومات بيئة العمل الناجحة وتوفير الأجواء المتممة لذلك وفق سبل راحتكم نحيطكم علماً ببدء العمل بتطبيق النظام المرن داخل جهاز النيابة العامة، وهنا مؤشرات توقيت الدوام الرسمي: (من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، أو من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً).

وكانت وزارة التجارة قد بادرت لتكون أولى الوزارات في تفعيل النظام وبدأت تطبيقه اعتبارا من أمس الأحد.

يُشار إلى أن ساعات العمل المرنة جاءت ضمن أبرز الإضافات الجديدة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، حيث تم منح الوزراء صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها؛ بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة