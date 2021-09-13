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مصادر "سبق": حادث انقلاب السيارة وخروج قائدها "جوًّا" وقع اليوم على طريق "جدة - مكة"

حالة وفاة في الطريق الرديف بالقرب من الكلية التقنية

كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل مقطع الفيديو المتداوَل، الذي ظهر فيه انقلاب مركبة، وخروج قائدها جوًّا، ومن ثم ارتطامه بالأرض.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن الحادث وقع أمام الكلية التقنية على طريق "جدة - مكة" في الخط الرديف، بالقرب من الكلية التقنية، عند الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم؛ ونتج منه وفاة قائد المركبة.

وبيَّنت المعلومات أن قائد المركبة شاب سعودي، انحرفت به المركبة، وارتطمت بالرصيف؛ ما أدى إلى انقلابها.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يظهر فيه انقلاب مركبة، وخروج قائدها، وارتفاعه في الجو، ومن ثم ارتطامه بالأسفلت. وأكدت مصادر "سبق" أن الحادث وقع اليوم على طريق جدة- مكة؛ ونتج منه وفاة السائق.

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مصادر "سبق": حادث انقلاب السيارة وخروج قائدها "جوًّا" وقع اليوم على طريق "جدة - مكة"
سبق

كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل مقطع الفيديو المتداوَل، الذي ظهر فيه انقلاب مركبة، وخروج قائدها جوًّا، ومن ثم ارتطامه بالأرض.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن الحادث وقع أمام الكلية التقنية على طريق "جدة - مكة" في الخط الرديف، بالقرب من الكلية التقنية، عند الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم؛ ونتج منه وفاة قائد المركبة.

وبيَّنت المعلومات أن قائد المركبة شاب سعودي، انحرفت به المركبة، وارتطمت بالرصيف؛ ما أدى إلى انقلابها.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يظهر فيه انقلاب مركبة، وخروج قائدها، وارتفاعه في الجو، ومن ثم ارتطامه بالأسفلت. وأكدت مصادر "سبق" أن الحادث وقع اليوم على طريق جدة- مكة؛ ونتج منه وفاة السائق.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
10:04 PM

مصادر "سبق": حادث انقلاب السيارة وخروج قائدها "جوًّا" وقع اليوم على طريق "جدة - مكة"

حالة وفاة في الطريق الرديف بالقرب من الكلية التقنية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
10
34,498

كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل مقطع الفيديو المتداوَل، الذي ظهر فيه انقلاب مركبة، وخروج قائدها جوًّا، ومن ثم ارتطامه بالأرض.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن الحادث وقع أمام الكلية التقنية على طريق "جدة - مكة" في الخط الرديف، بالقرب من الكلية التقنية، عند الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم؛ ونتج منه وفاة قائد المركبة.

وبيَّنت المعلومات أن قائد المركبة شاب سعودي، انحرفت به المركبة، وارتطمت بالرصيف؛ ما أدى إلى انقلابها.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يظهر فيه انقلاب مركبة، وخروج قائدها، وارتفاعه في الجو، ومن ثم ارتطامه بالأسفلت. وأكدت مصادر "سبق" أن الحادث وقع اليوم على طريق جدة- مكة؛ ونتج منه وفاة السائق.

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