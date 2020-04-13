وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 150 حالةً.

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

شفاء 8 مصابين بفيروس كورونا في الكويت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-13 أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 150 حالةً.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 09:51 AM

شفاء 8 مصابين بفيروس كورونا في الكويت عدد الحالات المتعافية ارتفع إلى 150 حالةً





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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 150 حالةً.