شفاء 8 مصابين بفيروس كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 150 حالةً.
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 150 حالةً.الكويت فيروس كورونا الجديد
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 150 حالةً.
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 150 حالةً.