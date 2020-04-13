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شفاء 8 مصابين بفيروس كورونا في الكويت

عدد الحالات المتعافية ارتفع إلى 150 حالةً

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 150 حالةً.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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شفاء 8 مصابين بفيروس كورونا في الكويت
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 150 حالةً.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:51 AM

شفاء 8 مصابين بفيروس كورونا في الكويت

عدد الحالات المتعافية ارتفع إلى 150 حالةً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 150 حالةً.

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