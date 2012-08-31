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تمديد إدخال "أنشطة التطوير المهني" لشاغلي الوظائف التعليمية

رصد جميع الخبرات السابقة لاحتسابها في نظام الترقيات

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، اليوم الاثنين، تعميماً يقضي بتمديد عملية إدخال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام فارس حتى 16 جمادى الأولى.

وجاء في التعميم: "بناءً على تعميم وزير التعليم بشأن رصد ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدتهم السابقة؛ بهدف احتسابها في نظام الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية، وإشارة إلى تعميم وزير التعليم بشأن خيارات عودة الدراسة للعام القادم 1442هـ، عليه فقد تقرر تمديد الفترة الزمنية لإضافة شاغلي الوظائف التعليمية لما تحقق لهم من أنشطة تطوير مهني خلال مدة خدمتهم السابقة في نظام فارس استجابة للأوضاع الراهنة حتى يوم الخميس 16 جمادى الأولى 1442 الموافق 31 ديسمبر 2020م".

وجاء الجدول المرفق كالتالي:

نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمديد إدخال "أنشطة التطوير المهني" لشاغلي الوظائف التعليمية
سبق

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، اليوم الاثنين، تعميماً يقضي بتمديد عملية إدخال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام فارس حتى 16 جمادى الأولى.

وجاء في التعميم: "بناءً على تعميم وزير التعليم بشأن رصد ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدتهم السابقة؛ بهدف احتسابها في نظام الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية، وإشارة إلى تعميم وزير التعليم بشأن خيارات عودة الدراسة للعام القادم 1442هـ، عليه فقد تقرر تمديد الفترة الزمنية لإضافة شاغلي الوظائف التعليمية لما تحقق لهم من أنشطة تطوير مهني خلال مدة خدمتهم السابقة في نظام فارس استجابة للأوضاع الراهنة حتى يوم الخميس 16 جمادى الأولى 1442 الموافق 31 ديسمبر 2020م".

وجاء الجدول المرفق كالتالي:

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
05:21 PM
اخر تعديل
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
07:21 PM

تمديد إدخال "أنشطة التطوير المهني" لشاغلي الوظائف التعليمية

رصد جميع الخبرات السابقة لاحتسابها في نظام الترقيات

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
1,740

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، اليوم الاثنين، تعميماً يقضي بتمديد عملية إدخال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام فارس حتى 16 جمادى الأولى.

وجاء في التعميم: "بناءً على تعميم وزير التعليم بشأن رصد ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدتهم السابقة؛ بهدف احتسابها في نظام الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية، وإشارة إلى تعميم وزير التعليم بشأن خيارات عودة الدراسة للعام القادم 1442هـ، عليه فقد تقرر تمديد الفترة الزمنية لإضافة شاغلي الوظائف التعليمية لما تحقق لهم من أنشطة تطوير مهني خلال مدة خدمتهم السابقة في نظام فارس استجابة للأوضاع الراهنة حتى يوم الخميس 16 جمادى الأولى 1442 الموافق 31 ديسمبر 2020م".

وجاء الجدول المرفق كالتالي:

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