مدير صحة جدة يفتتح الندوة العلمية "التغذية بين الطب والحياة"

تنظم بالتعاون مع مستشفى الملك فهد بفندق حياة بارك

افتتح مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي اليوم الأربعاء الندوة العلمية بعنوان "التغذية بين الطب والحياة"، التي تنظمها إدارة التغذية بصحة جدة بالتعاون مع مستشفى الملك فهد بفندق حياة بارك بجدة.

وفي البداية اطلع مدير صحة جدة -يرافقه المشرف العام على إدارة التغذية بوزارة الصحة مشاري الدخيل- على المعرض المصاحب للندوة، الذي يشتمل على عدد من الأركان التوعوية والمنتجات الغذائية بمشاركة عدد من المستشفيات بصحة جدة، ورحب مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة بالحضور في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، مؤكداً أن عقد مثل هذه اللقاءات العلمية في مجال التغذية ستسهم بمشيئة الله تعالى في تحقيق الأهداف الصحية عن طريق تعزيز وتطوير خدمات التغذية، ورفع مستوى كفاءتها إلى جانب تفعيل التغذية العلاجية في المستشفيات، وأن هذه الندوة تأتي لتطوير خدمات التغذية للوصول إلى أعلى مستوى في خدمة المستفيدين، انطلاقاً من توجه وزارة الصحة في تقديم أفضل الخدمات الصحية.

وأشاد مدير صحة جدة بما تحمله الندوة من تعزيز للتعاون القائم بين المستشفيات الحكومية في محافظة جدة، مقدماً شكره وتقديره للقائمين والمنظمين لهذه الندوة العلمية وللسادة المتحدثين، متمنياً لهم دوام التوفيق و السداد.

في حين عبر المشرف العام على إدارة التغذية بوزارة الصحة مشاري الدخيل عن سعادته بافتتاح هذه الندوة العلمية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تولي التغذية السليمة أهمية كبيرة لما لها من أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع، وما التطور الملحوظ في صحة جدة في هذا الجانب إلا دليل على ذلك، وأكد الدخيل أن عدد إدارات التغذية في المراكز الصحية بمختلف مناطق و محافظات المملكة حالياً وصل إلى (77) عيادة.

كما شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن التغذية والحياة و مدى أهمية التغذية الصحية وفوائده على المجتمع.

بعد ذلك بدأ البرنامج العلمي للندوة، ويشتمل على سلسلة من المحاضرات الطبية والتوعوية، مما يعد فرصة سانحة لجميع مقدمي الخدمات الصحية للاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال الحيوي ومتابعة أحدث المستجدات، إلى جانب إقامة ورش عمل في هذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن الندوة تستمر لمدة يومين، ومعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات السعودية بواقع (30) ساعة تعليمية، ويحاضر فيها نخبة متميزة من المختصين في هذا الجانب الحيوي والمهم من مختلف القطاعات الصحية بالمملكة العربية السعودية.