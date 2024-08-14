وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1903 حالات مؤكدة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 53 حالةً.

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-14 سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1903 حالات مؤكدة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 53 حالةً.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 09:39 PM

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 53 حالةً





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سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1903 حالات مؤكدة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 53 حالةً.